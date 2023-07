Presentación de Messi en Inter Miami: a qué hora es y cómo verla en vivo

Este domingo desde las 19:30 de Argentina se realizará en el DRV PNK Stadium la presentación de Lionel Messi en el Inter Miami. El evento se podrá ver en vivo a través de las redes sociales del Inter Miami y mediante la plataforma Apple TV.

El astro rosarino genera una verdadera revolución y tendrá una presentación que incluye artistas internacionales y un show acorde a su trayectoria y jerarquía.

Empezará a las 19.30 de Argentina, aunque la aparición de Leo se daría cerca de las 21. Una parte del evento también se transmitirá en vivo de forma gratuita en los canales de Twitter, YouTube y Twitch del club.

El club confirmó las presencias de Paulo Londra, Tiago PZK, Abel Pintos, Camilo y Ozuna en la grilla para homenajear a Leo, aunque no se descarta la aparición de otras figuras sorpesa. Además, la ya conocida mundialmente fiesta Bresh dirá presente para aportarle todo el color. Se espera que Messi, el propietario gerente de Inter Miami, Jorge Mas, y el copropietario David Beckham, tomen el micrófono y hablen ante el público.

Cómo ver la presentación de Messi en Inter Miami

Desde cualquier rincón del planeta, la presentación de Leo se podrá ver únicamente a través de Apple TV. Idéntico es el caso de los encuentros de la Major League Soccer, para los cuales hay diferentes categorías para asociarse.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.

La aplicación de Apple no se puede descargar en ningún aparato Android. La prioridad pasa por sus teléfonos inteligentes iPhone, iPad, consolas de videojuegos, Smart TV o los propios dispositivos coincidentes con Apple TV+.

El abrazo entre Messi y Beckham antes de la presentación

El contrato de Messi con Inter Miami

Este sábado Lionel Messi firmó el contrato que lo vincula con el Inter Miami hasta el final de la temporada 2025. El argentino recibirá unos 55 millones de dólares al año —le quedarán 31.7 millones tras los impuestos—.

Pero además del salario del Inter Miami, recibirá un porcentaje del acuerdo que Apple TV firmó con la MLS por 2500 millones de dólares para la transmisión de los partidos durante los próximos 10 años. La plataforma de streaming de la famosa compañía tecnológica también estrenará una docuserie de La Pulga y el jugador también recibirá regalías por la misma.

Adidas, la marca que sponsorea Leo desde 2006 y con la que en 2017 firmó un contrato de por vida, también fue clave para su llegada a la MLS, pues desde 1996 tiene un contrato para vestir a los 29 equipos del torneo y hacer la pelota oficial. A comienzos de este año ese convenio se extendió por seis años más —hasta 2030— a cambio de 830 millones de dólares.