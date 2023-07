Chaco For Ever aprovechó sus chances y goleó a Aldosivi

Aldosivi no pudo repetir su buena actuación de la semana pasada y cayó sin atenuantes ante Chaco For Ever, que aprovechó sus ocasiones y terminó ganando por una diferencia exagerada de 3 a 0, por la vigésima fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional.

Fue un paso atrás para el equipo de "Teté" Quiroz que no se acercó a la imagen del domingo pasado. Tuvo la pelota pero careció de profundidad y sufrió con cada ataque aislado del dueño de casa. Lo más claro de la visita fue un tiro libre de Olivares que se le empezó a cerrar a Canuto y fue devuelto por el travesaño. Pero no mucho más, porque a esa posesión le faltó pimienta en los últimos metros. Chaco, casi desistiendo de la pelota, esperó su oportunidad para agarrar al "tiburón" adelantado y buscar pases de gol. Cuando acertó, facturó. Matías Romero picó demasiado solo, tuvo tiempo para elegir el lugar y definió con tranquilidad ante la salida de Ingolotti a los 26'. El tanto le dio mayor envión al dueño de casa y desarticuló a los marplatenses que estaban para el cachetazo. Entre el arquero y la falta de precisión de los delanteros locales, se fueron al descanso con diferencia mínima.

