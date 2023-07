Se largó una intensa lluvia en Mar del Plata y pronostican otras 48 horas pasadas por agua

Tal como estaba previsto, una intensa lluvia se precipitó este domingo por la tarde sobre Mar del Plata y alrededores. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las inclemencias climáticas continuarán durante las próximas 48 horas.

El organismo emitió, en primer lugar, un aviso a muy corto plazo cerca de las 18.30 que tiene una duración de dos horas de validez por lluvias intensas que afectarán al partido de General Pueyrredon y numerosas localidades de la región.

El SMN emitió un aviso a muy corto plazo.

Asimismo, renovó el alerta amarillo que regía por tormenta para esta noche de domingo y madrugada de lunes, extendiéndolo para la madrugada y tarde del martes. De esta manera, se esperan en las próximas 48 horas distintos períodos con caída de agua.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores totales de precipitación entre 35 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Recomendaciones por las lluvias intensas

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.