El extraño caso de los colados, el artículo vetado y el cruce entre el concejal y los defensores

Extraños en la Quinta

El pueblo de la Quinta Sección se prepara para renovar a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Los 11 mandatos vencen el próximo 10 de diciembre y 25 listas presentaron a sus candidatos para pelear por esas plazas en juego, las cuales deberán superar el 9% en las Elecciones Generales de octubre para acceder a las bancas.

Por antecedentes y proyecciones electorales, se especula que Juntos por el Cambio y Unión por la Patria tienen cargos asegurados, mientras que La Libertad Avanza tendrá el desafío de evitar el corte de boleta para llegar a la legislatura. En todas las listas se observa un fuerte protagonismo marplatense, donde tres encabezan las cuatro listas: Gustavo Pulti (UxP), Diego Garciarena (la de Juntos de Grindetti) y Alejandro Carrancio (LLA); mientras que Fernando Muro ocupa el tercer lugar en la nómina de Santilli por Juntos.

En las listas también se registra la presencia de referentes de otros de los 26 distritos que integran la Quinta Sección electoral, pero también algunos dirigentes con -por lo que se sabe- nula pertenencia a la región sudeste. El fenómeno alcanza a las cuatro principales listas y no es algo inédito, aunque si en esta oportunidad se hizo más notorio por su magnitud. Los cierres de listas se “rosquean” a nivel provincial, por lo que algunas veces es común que la plaza de una Sección se utilice para ubicar a alguien de otra jurisdicción, a modo de resolver una encrucijada política interna. Como daño colateral, los movimientos dejan nuevos "heridos", que en los últimos días vienen expresando su descontento en el más estricto off the record, al ver limitados los cargos para referentes que militan día a día en la región

La situación terminó de saltar a la luz con la reciente oficialización de las listas por parte de la Junta Electoral, y el eventual escenario que varios de ellos terminen ocupando una banca, abre el interrogante sobre si el o la legisladora, al momento de ejercer su cargo, se comprometerá en trabajar en la Legislatura la agenda de la región a la que representa, o, en cambio, a la que pertenece.

El caso más notorio, por el cargo que actualmente desempeña, es el de Raúl Cadáa, tercero en la lista de Bullrich y Grindetti. Se desempeña como secretario general de la Municipalidad de La Plata, un cargo de los más relevantes en el gabinete del intendente Julio Garro (Pro). Cadáa es un referente del radicalismo platense y, según trasciende, su arribo a la Quinta viene de la mano de Maximiliano Abad.

En la otra lista de Juntos, la de Larreta y Santilli, aparece en segundo lugar Romina Graba, presidente de la Coalición Cívica de Pergamino, distrito de la Segunda Sección. Es su segunda experiencia similar, ya que en 2021 fue precandidata en segundo lugar en la lista liderada por el Pro en la interna frente a la UCR, pero al perder quedó relegada en la lista final y no accedió a una banca. Un punto a su favor: en aquel entonces hizo campaña en Mar del Plata y otros distritos de la región.

Unión por la Patria también aporta su propio caso: en el cuarto puesto se candidatea Luciana Padulo, dirigente del Frente Renovador y actual diputada por la Séptima Sección. Ahora tiene ampliar chances de renovar, pero por otra región.

Finalmente, La Libertad Avanza aporta el ejemplo con mayores condimentos: el segundo puesto es para Sabrina Sabat, una arquitecta platense que actualmente tiene un cargo de funcionaria en el gobierno provincial. Según la información que consta en la página web de la Provincia, se desempeña como directora de Servicio Auxiliares en el Ministerio de Transporte.

Qué dice la ley

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires no establece ningún requisito que ligue a un legislador con la Sección por la cual se candidatea. Los artículos 71 y 76 establecen condiciones a nivel provincial, donde se requiere ciudadanía natural en ejercicio o legal después de cinco años de obtenida y residencia inmediata de un año “para los que no sean hijos de la Provincia”. En cuanto a las edades, los diputados deben tener al menos 22 años y para los senadores sube a 30.

Sin embargo, en diciembre de 2009 la legislatura aprobó la Ley 14.086 que introdujo modificaciones a Ley Electoral 5.109, donde se agregó un requisito a través del Artículo 26: “los candidatos a Diputados y Senadores deberán tener, además de los requisitos exigidos en la Constitución Provincial, si no fuesen nativos de la sección electoral para la cual se postulan, dos (2) años de residencia inmediata anterior a la elección correspondiente”.

Pese a ello, el Artículo fue observado (vetado) por el entonces gobernador Daniel Scioli, a través del Decreto 2.997 que reglamentó la ley, por lo que nunca entró en vigencia. De este modo, no existen limites legales para que alguien que no tiene vinculo alguno con una Sección, pueda representarla en la Legislatura. Para el actual embajador en Brasil, "la imposición de requisitos adicionales modificaría sustancialmente el acceso al derecho antes mencionado tal como la norma constitucional lo contempla, más aún a la vista de que el propio poder constituyente, a la par de establecer las exigencias aludidas contempló la existencia de distritos y secciones electorales sin vincular las condiciones del candidato con esas categorías".

Tensión entre concejal de la UCR y defensores del Pueblo

El destino de las compensaciones urbanísticas que deberán pagar los desarrolladores de tres grandes emprendimientos inmobiliarios que el Concejo Deliberante se presta a autorizar, inició un cruce de acusaciones entre dos defensores del Pueblo y el concejal radical Daniel Núñez, en un inicio de conflicto que promete nuevos capítulos.

El fuego lo abrieron los defensores Daniel Barragán y Luis Salomón, más cercanos a las posiciones de Unión por la Patria, a través de un comunicado que no fue firmado por el tercer defensor, Fernando Rizzi, exconcejal por el radicalismo, lo que evidenció diferencias internas. Allí apuntaron contra Núñez, quien en su rol de presidente de la Comisión de Legislación defiende que las compensaciones se utilicen para desarrollar distintas obras en el Distrito Tecnológico -como propone el Ejecutivo- y no para obras de infraestructura en el Complejo Centenario, una iniciativa del concejal Nicolás Lauría. Núñez rechazó el planteo argumentando que la Municipalidad no tiene posibilidad de intervenir, dado que es es responsabilidad del Instituto de la Vivienda provincial resolver en primer término la escrituración de las propiedades.

“Entendemos que el Complejo Centenario queda en la ciudad de Mar del Plata y que sus 22 mil habitantes son marplatenses, lo que implica la responsabilidad de las autoridades de General Pueyrredon en un barrio que construyó el Estado en tiempos de dictadura militar y que tiene deficiencias constructivas desde sus inicio”, plantearon, con una inicial ironía, los defensores. “Si el barrio no queda en la ciudad de La Plata, hay que hacerse cargo, para eso las autoridades son elegidas. Salvo que el concejal crea que los vecinos no son marplatenses. A diferencia del concejal Núñez, creemos que el Estado se debe hacer cargo y que las prioridades deben ser las necesidades de los que menos pueden”, concluyeron, en duros términos.

La respuesta del presidente del radicalismo marplatense no tardó en llegar: “están desviando al atención y le mienten a los vecinos del Complejo Centenario, diciéndoles que el Estado municipal se debe hacer cargo. la responsabilidad del Complejo Centenario es mayoritariamente de la provincia de Buenos Aires y nada dicen sobre eso”, afirmó, en declaraciones a Cazador de Noticias.

El edil remató su postura desde su Twitter con una chicana clásica, mandar al rival político a estudiar. Y nada y nada menos que a la cátedra en la que da clases en la Facultad de Derecho de la Unmdp: “en Derechos Reales doy Propiedad Horizontal. La Universidad es pública y sus puertas son abiertas a todas aquellas personas que aún sin ser alumnos regulares puedan asistir como oyentes. Invito a estos Defensores a concurrir a mis clases a instruirse. Así no engañan a los vecinos”.

Rizzi (izq) no firmó la carta de los defensores Salomón y Barragán. Núñez (der.), salió a bancar el proyecto del gobierno.

Hasta después de las PASO

La presentación de propuestas de los candidatos locales a las entidades más influyentes del sector privado suele ser un paso obligado en toda campaña. En ese marco, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) ya informó a los principales protagonistas de las elecciones que recién los recibirán luego de las PASO, una que quedé configurado el mapa electoral de las Generales de octubre.

“Considerando que la entidad representa a una gran cantidad de socios con diferentes ideologías o pertenencias políticas, se ha decidido establecer pautas para recibir a cada candidato luego de las PASO”, puntualizó la entidad presidida por Blas Taladrid.

Llegado el momento, la Ucip elaborará “un calendario según agenda para recibir a los candidatos de Mar del Plata en la sede de la entidad para que puedan transmitir sus propuestas a todos nuestros asociados y a la comunidad en general”, concluyó la entidad en un comunicado.