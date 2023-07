A Círculo se le derrumbó la fortaleza en el descuento

Con la derrota de Liniers, Círculo llegó al "Guillermo Trama" para recibir al puntero Olimpo sabiendo que un empate no alcanzaba, pero podía ser un buen resultado. Sin embargo, se terminó yendo de la cancha con un 2 a 2 que se sufrió como una derrota. El equipo de Damián García hizo un gran partido, ganaba con justicia y todo eso bueno se derrumbó en un puñado de minutos en el descuento. A los 47' y a los 48' del complemento, los bahienses le pegaron dos "mazazos" y se llevaron un punto que golpeó duro a los locales, que siguen últimos, tras jugarse la 22da fecha de la Zona 1 del Federal A.

Con la obligación, Círculo salió a tomar el protagonismo y hacerse dueño del partido. La cancha era una tentación para probar desde afuera y lo hicieron rápido con dos remates sin destino. Pero a los 7', profundizaron para Enriquez por izquierda que gano un córner, el envío llegó al segundo palo y Cozzi controló y la cruzó de zurda para sellar el 1 a 0. Mejor imposible para el Papero que cumplió con la primera parte del plan y se puso arriba en el resultado.

El encuentro era equilibrado y la cancha cada vez estaba más difícil. A medida que la pisaban, el barro aparecía y les costaba hacer pie. Olimpo empezó a crecer y puso a Affranchino mano a mano con Tursi, definió por arriba, chocó con el arquero y el remate se fue por encima del travesaño. El exRiver no pudo seguir e ingresó el otamendino Diego Ramírez que le dio otro impulso y más profundidad. A partir de ahí, fue superior la visita y entre el arquero local y algunas malas definiciones, le permitieron a Círculo irse al descanso con la ventaja.

En el complemento, fue casi un calco. Otra vez mejor el local, manejando las acciones y tratando de sostener la pelota lejos de su arco. Y en un córner, otra vez, encontró un premio. El centro llegó desde la izquierda, un defensor abrió el brazo en su intento por despejar, la pelota le dio en la mano y Sandoval no dudó. Tampoco dudó Enriquez, que abrió el pie con categoría y la puso contar el palo izquierdo de Champagne que eligió el otro palo. 2 a 0 a los 7' del complemento y un poco más de tranquilidad. O algo así, porque Olimpo se fue con todo para arriba, estuvo cerca del descuento y terminó en encontronazos entre Diego Martínez y Elías Fuga, el árbitro paró el partido y los mandó a los dos a las duchas a los 15'.

El juego se "picó", hubo más roces y Círculo no quería sufrir. Enriquez le daba claridad aguantando la pelota, y el bloque defensivo estuvo sólido para desactivar los intentos aurinegros. En un córner, Toledo dibujó una pirueta y Tursi cacheteó por encima del travesaño. Quedaba un cuarto de hora y el Papero no pasaba mayores sobresaltos. Alguna jugada aislada, un zurdazo de Ramírez que se fue besando el caño derecho de Tursi y no mucho más.

Los cinco minutos que adicionó Sandoval parecía que sólo iban a ser para completar el trámite. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos el castillo se desmoronó. Primero una serie de rebotes, Tursi que no pudo despejar, la pelota le quedó a Nadir Hadad y el zurdazo se metió contra la base del caño izquierdo. Lo que era el descuento, se convirtió en una aplanadora para Círculo que se bloqueó. Sacó del medio para atrás y la perdió, nadie salió a presionar y todos retrocedieron, Ramírez sirvió a Santiago Gutiérrez y el "18" la clavó contra el caño derecho. Durísimo. Sacó del medio y terminó. Un empate que servía y que al final no sirvió.

Síntesis

Círculo Deportivo (2): Federico Tursi; Lucas Verón, Gabriel Ferro, Nahuel Roselli, Facundo Cozzi y Leonardo Verón; Diego San Julián, Sebastián Heredia y Joaquín Rikemberg; Imanol Enriquez y Diego Martínez. DT: Damián García.

Cambios: ST 10' Eduardo Scasserra por Rikemberg, 29' Francisco De Sousa y Axel Pereyra por Heredia y Enriquez .

Olimpo (Bahía Blanca) (2): Nereo Champagne; Iván Antunes, Elías Fuga, Emilio Lazza y Franco Flores; Cristian Amarilla, Claudio Cevasco, Facundo Affranchino y Enzo Coacci; Leandro González y Alejandro Toledo. DT: Arnaldo Sialle.

Cambios: PT 21' Diego Ramirez por Affranchino; ST 0' Santiago Gutiérrez por Coacci, 17' Nadir Hadad por Flores y 29' Luis Vila y Aldo Araujo por González y Amarilla.

Goles: PT 7' Cozzi (CD); ST 7' Enriquez, de penal (CD), 47' Hadad (O) y 48' Gutiérrez (O).

Incidencias: ST 15' expulsados Martínez (CD) y Fuga (O).

Árbitro: José Sandoval, de Concordia.

Estadio: "Guillermo Trama".