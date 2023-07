Talleres quiere asegurar el subcampeonato en Córdoba

Talleres de Córdoba quiere consolidar su gran presente y asegurar el subcampeonato en la Liga Profesional de Fútbol para lo que necesita un triunfo como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata, por la 26ta. fecha. El encuentro de este lunes comenzará a las 16.30, será arbitrado por Facundo Tello y televisado por TNT Sports.

Aunque no pudo pelear el título en Primera División hasta el final, la "T" se dio el gusto el pasado jueves de eliminar de la Copa Argentina a River, que el fin de semana pasado se había consagrado campeón de la LPF. Para consolidar un muy buen primer semestre, el elenco de Javier Gandolfi se quiere despedir de su gente con una victoria, por eso, aunque no lo confirmó, el equipo que inicie sería con la base de titulares que superó al "Millonario" en Mendoza con un gol de Rodrigo Garro. El goleador Michael Santos no se recuperó de una lesión muscular y seguirá fuera del equipo, por lo que continuaría Nahuel Bustos como centrodelantero. Talleres tiene 48 puntos, es escolta del campeón River (57), y quiere aprovechar la derrota que sufrió San Lorenzo (46) para asegurar el segundo escalón del podio.

Por el lado del ‘Lobo’ platense, de discreta campaña con 28 unidades, el DT Sebastián Romero realizaría tres variantes respecto al equipo que viene de caer (1-3) ante Boca en el bosque. Estas variantes serían los ingresos de Rodrigo Gallo en el lateral izquierdo por Matías Bazzi, Nicolás Sánchez por Agustín Bolívar en la mitad de la cancha y de Rodrigo Castillo por Franco Soldano en el ataque. El tripero buscará sumar en Córdoba pensando en tabla anual, así engrosar su puntaje y no tener inconvenientes con el descenso durante la segunda mitad del año cuando se dispute la Copa de la Liga.