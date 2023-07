Vélez y Unión jugaron un partido acorde a su campeonato

Vélez y Unión de Santa Fe empataron sin goles en un partido clave correspondiente a la 26ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División, que se jugó como una final en la lucha por la permanencia y enfrentó al entrenador Sebastián Méndez con sus exdirigidos luego de su mediática renuncia que generó enojo en los hinchas del "Tatengue".

Con esta igualdad, ambos equipos tienen 27 unidades, en el intento de escapar de los últimos puestos de la tabla anual que actualmente tiene a Huracán (22) en zona de descenso. El Fortín acumuló el tercer empate en fila y se mantiene invicto desde la llegada de Méndez con dos triunfos y tres igualdades. Unión no gana desde que el "Gallego" se fue (3-0 vs Independiente). Desde entonces, bajo la conducción de Cristian "Kily" González, acumula cinco encuentros sin victorias con una derrota y cuatro empates, sin goles a favor. Antes del inicio del encuentro, Méndez recibió el abrazo del "Kily" González, pero ninguno de los jugadores de Unión se acercaron para saludarlo.

Vélez y Unión jugaron un primer tiempo discreto. El local tuvo la iniciativa aunque con escasa profundidad en ataque. El equipo santafesino, sin Imanol Machuca por su deseo de ser transferido que abrió un conflicto en el club, se mostró más peligroso en su plan de salir rápido de contra, bajo la conducción de Enzo Roldán. Sin ocasiones de gol, lo más destacado estuvo en una decisión polémica. A los 17 minutos, Walter Bou se equivocó en el pase atrás y propició el ataque veloz de Kevin Zenón, quien cedió para Jerónimo Domina. Cuando se disponía a definir mano a mano, el juvenil recibió un leve empujón de Juan Méndez que el arbitro Fernando Rapallini desestimó y ni siquiera revisó por VAR. De haber sancionado penal, el defensor de Vélez hubiese recibido la tarjeta roja.

El segundo tiempo acentuó las carencias futbolísticas. Vélez sufrió el bajo nivel del pibe Gianluca Prestianni y Unión, agazapado, se limitó a aprovechar su chance. A los 21 minutos, esa oportunidad llegó con el avance de Roldán, el centro de Mauro Luna Diale y el cabezazo de Domina que el arquero Leonardo Burián, un ex Colón, salvó de manera providencial. El rebote no fue aprovechado por el ingresado Mateo Del Blanco con una definición errática. En un partido mediocre, Vélez y Unión chocaron con sus limitaciones y temores. La hinchada del Fortín despidió a los jugadores con silbidos, disconformes con el resultado, pero especialmente con el juego porque Vélez no generó situaciones.