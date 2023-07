Importante concentración regional del programa Desarrollo Futuro 2028

Se llevó a cabo en Mar del Plata una importante Concentración del Programa Desarrollo Futuro 2028 organizado por la Confederación Argentina de Handball. Durante dos días, jugadoras y jugadores de AsABal (Atlántica), As.Am.Bal, A.Pe.Bal y ABH entrenaron en el Polideportivo Islas Malvinas, Once Unidos y Acha Domo.

Los entrenadores que tuvieron a cargo las prácticas fueron Francisco Denuncio (A.Pe.Bal), Rodrigo Román (As.Am.Bal), José Sumay (ABH) y Bruno Puente (Atlántica). Como preparadores físicos trabajaron Ramiro Correa (Atlántica) y Franco Maro (ABH). Durante la mañana y la tarde, en ambas jornadas, los participantes realizaron entrenamientos físicos, técnicos y tácticos, apuntando a futuras convocatorias a selecciones nacionales.

Las citadas de Atlántica en Menores Femenino fueron Martina Bustos (Defensa Tandil), Victoria Gutiérrez (Acha), Victoria Derdoy (Maipú), Josefina Pedone Diez (Defensa Tandil), Valentina Romano (La Cantera), Anastasia Havrylenko (Acha), Paz Zanetti (Once Unidos), Pilar Giugovaz (Once Unidos), Emilia Chidini (La Cantera), Alma Doval (La Cantera), Brenda Ledesma (Handball Norte), Valentina Lucero (Maipú) y Julieta Garaguso (Once Unidos).

Entre los Menores Varones fueron convocados Agustín Juárez (Acha), Agustín Mendiola (Maipú), Ciro Mañas (Once Unidos), Augusto Patalano (Acha), Ciro Amaya (Once Unidos), Demián Goñi (Alta Mira), Romeo Puig (La Cantera), Matías Ledesma (Handball Norte), Francisco López Armani (Alta Mira de Necochea), Lucas Fernández (Defensa Tandil), Bautista Ruggeri (Acha) y Benjamín Martínez (Maipú).

En Cadetes Mujeres fueron convocadas Ema Loedel Mujica (Once Unidos), Abril Martínez (La Cantera), Sofía González (Handball Necochea), Victoria Conde Barbarino (Acha), Melisa Suárez Martins (Acha), Safira Peluffo (Once Unidos), Catalina Rivero (Once Unidos), Federika González (Handball Necochea), Carmela Caracino (Handball Necochea), Sofía Rodríguez Dubra (Acha), Juana Baldino (Acha) y Estefanía Judez (Once Unidos).

En Cadetes Masculino entrenaron Justin Matute (Acha), Ian Matute (Acha), Simón Viera (Once Unidos), Octavio Timpanaro (Acha), Federico Zumpano (Once Unidos), Federico Palacios (Once Unidos), Benjamín Bonuccelli (La Cantera), Federico Walzer (Defensa Tandil), Tiago Coccia (Acha), Francisco Isacch (Acha), Juan Ramundo (Once Unidos), Nicasio Piñero (Defensa Tandil), Inkari Rueda (Defensa Tandil) y Joaquín Navarro (Once Unidos).