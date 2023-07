Juan Rodó: “Sin la música y sin ese giro romántico, Drácula no sería lo que es”

Juan Rodó se muestra contento y satisfecho. Siente y piensa esta última etapa desde dos puntos de vista, el del artista y el del personaje. En una pausa de la gira por el país, Rodó dice estar disfrutando mucho de la temporada, “justamente porque es la última, o por lo menos si es así, uno tiene que disfrutar el hoy”.

La despedida ya lleva más de un año y medio de gira por el país. Es la primera gira de Drácula que supera un año y es la última.

-¿Cómo manejás el sentirte contento, feliz, por lo logrado y triste porque se termina esto?

-Yo pienso dos cosas: pienso por Drácula y por mi carrera. Más allá de la tristeza, yo estoy satisfecho con lo hecho. Yo de Drácula puedo decir que le di todo lo que tenía y todo lo que pude, si hay un futuro siempre mi trabajo es ir por más, como lo fue esta temporada. Esta temporada descubrí nuevos aspectos del personaje, emoción en muchos momentos que antes no calaban tan hondo. Descubrí posibilidades vocales que antes no las había encontrado. O sea, creo que esta temporada, más allá de la alegría de poder hacerla, fue muy frutífera en ese sentido y podría decir que, si Drácula no vuelve nunca más, yo voy a estar satisfecho por lo hecho y contento más que triste, porque creo que lo hecho estuvo bien hecho y lo he disfrutado.

La última gira nacional de Drácula va llegando a su final.

Cuentan que cuando Drácula se pensó, se intuía que podía ser una obra bien recibida, pero que no pasaría del año, año y medio de presentación. Hoy lleva más de treinta años sobre los escenarios. También dicen que cuando se proyectó la despedida, Mahler pensaba en un par de semanas en el Luna Park y una gira de un par de meses por las ciudades grandes del país. Ya eso era un festejo grande y masivo, pero nunca imaginaron lo que ocurre hoy. Más de un año de gira por el país y se siguen agregando funciones y lugares que quieren tener el musical en sus escenarios. Drácula sigue sorprendiendo a propios y extraños. A los que ya disfrutaron reiteradas veces de la obra y a nuevas generaciones.

-El Drácula del musical es algo diferente al de la obra de Stoker, ¿creés que sin esa impronta romántica que se le dio acá hubiese tenido la repercusión que tuvo con el público?

-Creo que el acierto fue ese. Fue el aspecto romántico que le confirió a Drácula un heroísmo al momento de la renuncia a algo que para él es vital, la inmortalidad; a lo más preciado que tiene, el perdurar. Digo ¿qué no daría uno por perdurar? Creo que eso también hizo que este musical fuera inmortal, eso más la partitura que tiene. Sin la música y sin ese giro romántico, Drácula no sería lo que es. Son muchas cosas las que intervienen en este musical, que tiene también un sello similar a los musicales de los 80 de Broadway, como Los miserables o El fantasma de la ópera. Todo ese formato grandilocuente, una historia sólida, un giro romántico y una música hermosa es lo que hacen que este sea lo que es. Fijate, en el mundo del musical que yo conozco solo hay dos Drácula, aparte del nuestro. Uno es un Drácula de Broadway, que creo que no se llegó a estrenar comercialmente porque fracasó de entrada, pero era Drácula y la música era muy linda. De hecho, el compositor de ese musical es el mismo de Jekyll and Mr.

Hyde, y ese musical no tuvo éxito, a pesar de ese personaje puesto en otra música, en otra historia en Broadway, no funcionó. Después está La Danza de los vampiros, que funcionó muy bien, pero es una combinación de música jukebox, música de rocola, que tiene música popular y que se lleva a la escena. Pero, bueno, es música conocida más una historia y tuvo algo más de éxito, pero en el nuestro creo que funcionó todo para que resultara como resultó.

-De todos esos valores que mencionás, ¿creés que alguno fue creciendo con el paso de los años?

-Hay cosas que se mantuvieron. Desde lo visual el espectáculo es el mismo, quizás puede haber cambiado o mejorado alguna coreografía, algunas son superadoras del original hoy. Ángel, creo, durante los años ha cambiado de estaciones y las ha mejorado y hoy lo que se escucha de Drácula es superior, por lo menos para los que entienden de música, hay algo que es superior, pese a que la partitura es la misma. Yo creo que he evolucionado como cantante a lo largo de los años también. Ahora veo las primeras presentaciones y es un espanto. Lo de ahora es superior, y creo que se han intensificado criterios de actuación, Pepe ha redirigido muchas cosas desde la versión original. Es un producto que, te diría, fue revisado muchas veces. Y esas revisiones la refrescaron y la valorizaron.

-Con el paso del tiempo, ¿cuesta más salir o entrar en Drácula? ¿Qué te pasa hoy en ese rato previo al musical?

-Me cuesta más entrar que salir. La disposición que tengo que tener para la función me demanda horas de preparación vocal y durante ese proceso también trabajo la concientización y la energía puesta en lo que se va a venir. Yo antes, por decirte un dato, quizás llegaba una hora antes al teatro y me alcanzaba para salir. Esta temporada, es decir, desde que comenzó la gira de despedida, no voy menos de dos horas antes. O sea, nunca menos de dos horas, porque busco y siento la necesidad de hallarme en el lugar, de llegar tranquilo. Antes íbamos medio corriendo y ahora necesito el reposo de ir como encontrándome, acomodándome, tener mis tiempos y de focalizarme en todo: en la voz, en la energía, y eso creo que es parte del disfrute también. Vivenciar el arte. Pero una vez que termina, creo que suelto rápido.

Juan Rodó también piensa en el después. Se supone que en septiembre es la gran despedida de Drácula en el Luna Park, aquel lugar que los vio comenzar todo. Y ese mismo lugar, pero al mes siguiente, el 20 de octubre, lo tendrá también a Juan Rodó con su primer “Luna” como solista, bajo dirección de Ángel Mahler y con el sonido único de los 60 músicos de la orquesta B.A Pops. “Es un proyecto de Ángel que viene hace años proponiéndomelo y ahora lo podemos materializar. A mí me encantó la idea. Será un recorrido, en una sola noche, por todas las obras que he hecho como Drácula, La Bella y la Bestia, El Fantasma de la Ópera, Jeckyll y Hide, Los Miserables, por algunas que no he hecho, pero que me gustaría mucho hacer y por algunos momentos que tiene que ver con cosas que la gente popularmente no me conoce, como la ópera, que es como cierta parte de mi vida musical que es responsable de lo que soy como cantante hoy”, cuenta Rodó.

Juan Rodó es Drácula y es muy difícil que al nombrar al personaje, no se lo emparente con él inmediatamente. Drácula sigue despidiéndose. El musical se eterniza casi como el personaje, pero en algún momento, como él también, querrá volverse mortal. Quizás sea en unos meses, o tal vez falte todavía bastante tiempo. Mientras tanto, es interesante y recomendable disfrutarlo.