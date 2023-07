Dos campeones del fútbol argentino serán protagonistas en Europa durante la temporada 2023/2024

La Argentina de Messi ha dejado una huella imborrable en el fútbol mundial, celebrando una victoria triunfal en la Copa del Mundo en Qatar la temporada pasada. Los corazones de los argentinos se llenaron de orgullo cuando la selección ondeó la inconfundible bandera celeste y blanca en la cúspide del fútbol mundial.

Pero, ahora que Messi se ha embarcado en una nueva aventura en Estados Unidos y se prepara para terminar su carrera en una liga menor, Argentina enfrenta un nuevo desafío: ¿quién tomará su antorcha?

Los ojos del mundo del fútbol se vuelven ahora hacia Europa, terreno fértil para el surgimiento de nuevos talentos. En concreto, dos futbolistas argentinos se preparan para entrar de lleno en el panorama futbolístico europeo y consolidar su condición de futuros protagonistas.

Si sos fanático del fútbol internacional, con Balón Latino, un periódico especializado en información sobre jugadores y entrenadores latinoamericanos en Europa, podrás descubrir muchas otras curiosidades sobre el fútbol como esta que te presentamos.

Lautaro Martínez y Enzo Fernández están listos para capturar la atención de los fanáticos del fútbol con su extraordinaria habilidad y talento

Lautaro Martínez. De la alegría mundial a la decepción europea

Lautaro Martínez, conocido con el apodo de "El Toro" debido a su poderío, se ha consolidado como uno de los futbolistas argentinos más prometedores a seguir en la temporada 2023/2024.

Actualmente, es considerado el mejor delantero de la Serie A italiana, solo acompañado por Victor Osimhen del Napoli. Su habilidad para marcar goles es incuestionable, pero lo que realmente lo distingue es su capacidad para ser un verdadero finalizador cuando se trata de jugar en equipo.

Martínez representa una excelente opción tanto como primer delantero como segundo delantero, gracias a su polivalencia e inteligencia táctica. Su velocidad, combinada con un control impecable del balón y una fuerza física casi imposible de contrarrestar, lo convierten en una verdadera pesadilla para las defensas contrarias. Es capaz de pasar a los defensores con agilidad y precisión, creando espacios para él y sus compañeros.

Después de una actuación impresionante en la Copa del Mundo con Argentina, Martínez también esperaba tener un impacto en la Liga de Campeones con el Inter. Sin embargo, la derrota sufrida en la final por el Manchester City dejó una herida abierta. Esta decepción alimenta su deseo de redención la próxima temporada.

Con su innegable talento y determinación para mejorar constantemente, Lautaro Martínez está llamado a convertirse en uno de los pilares del fútbol argentino en Europa. Sus actuaciones y compromiso sobre el terreno de juego hacen de él un jugador a seguir de cerca.

No solo es un futbolista talentoso, sino también un líder silencioso que puede llevar a un equipo a la victoria: no es casualidad que a partir de este año sea el capitán de su equipo, el Inter. Será interesante ver cómo se desarrolla su carrera la próxima temporada y cómo sigue dejando su huella, no solo en la Serie A sino también en Europa.

Enzo Fernández: buscando la redención con el Chelsea

Enzo Fernández, conocido como "el músico", es uno de los futbolistas argentinos más importantes a seguir en la temporada 2023/2024. Su destacada actuación en la Copa del Mundo de Qatar ha provocado un proceso de licitación entre los mejores clubes del mundo por sus actuaciones. Al final, fue el Chelsea quien desembolsó una suma récord de alrededor de 120 millones de euros, estableciendo así un nuevo récord para la Premier League.

A pesar de una gran campaña de fichajes llevada a cabo por el conjunto londinense, la temporada del Chelsea se ha caracterizado por altibajos (más bajos que altos, la verdad), afectando también al rendimiento de Fernández.

De cualquier manera, el talento de Enzo es innegable. Dotado de un extraordinario control del balón y una visión precisa, Fernández es capaz de crear oportunidades y atravesar las defensas con su habilidad técnica.

A pesar de los desafíos que enfrentó en su primera temporada en el Chelsea, Enzo Fernández sigue siendo un jugador de gran potencial. La próxima temporada podría ser su oportunidad de demostrar su valía y mostrarle al mundo entero de lo que es capaz. Con la confianza y el apoyo adecuados, fácilmente podría convertirse en una verdadera estrella del fútbol argentino en Europa, dejando su huella con sus impresionantes actuaciones en su regreso al Benfica de primer nivel.

Si logra superar los obstáculos y adaptarse a su nuevo entorno, Enzo Fernández podría convertirse en un futbolista que marque la diferencia, capaz de influir positivamente en el juego de su equipo y ganarse el corazón de los aficionados. Será interesante seguir de cerca su evolución la próxima temporada y ver si puede florecer plenamente en el contexto del fútbol inglés.

Otros Jugadores argentinos a seguir en las ligas europeas para la temporada 2023/2024

Obviamente, los campeonatos europeos ven a varios jugadores argentinos como protagonistas. Definitivamente, un jugador a tener en cuenta es Ángel Di María, quien luego de una experiencia no tan buena en la Juventus que duró solo un año, ahora jugará en el equipo donde comenzó su carrera europea, que es el Benfica en Lisboa. En Portugal esperan mucho de él.

Luego tenemos a Mauro Icardi, que ha regresado a la cuadra del Paris Saint-Germain tras buenas temporadas con el Galatasaray en Turquía. ¿Volverá allí o encontraré suerte en otro lugar? Lo averiguaremos pronto.

Sin duda, la temporada también será interesante para Julián Álvarez, quien con el City buscará ganarlo todo nuevamente este año. La competencia es feroz pero seguramente se hablará del talento argentino.