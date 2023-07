Portanova analizó cómo va a ser el duelo ante Sudáfrica

Portanova destacó la importancia de competir de igual a igual, algo que antes la Selección no podía hacer.

El entrenador del seleccionado femenino de fútbol de Argentina, Germán Portanova, afirmó que Sudáfrica es "un equipo que juega de contra" y que sus dirigidas tienen que hacer un "partido inteligente" esta noche, desde las 21 hora argentina, en Dunedin, escenario del segundo encuentro del Grupo G del Mundial.

"Sudáfrica es un equipo que juega de contra. Tiene a dos de las delanteras más rápidas del Mundial y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si bien lo vamos a ir a buscar, tenemos que hacer un partido inteligente. No nos conviene el palo por palo, pero iremos sin miedo", expresó el DT en la conferencia de prensa previa al encuentro.

Después de la caída ante Italia en el debut, Portanova comentó que "desde lo físico, tratamos de que las jugadoras que tuvieron más carga entrenaran menos tiempo. Hicimos diferenciado, tratando de que regeneraran para llegar bien al partido. Desde lo mental, si escucharon las declaraciones de las jugadoras, coinciden todas desde una idea". Para el DT, "es lo más lindo que hay: escuchar que todas se identifican con lo que venimos trabajando, más aún después de una derrota. Eso hace que vayamos a buscar el partido, con nuestra idea y nuestras herramientas".

Portanova insistió en que "más allá de lo que fue el resultado ante Italia, nosotros venimos a jugar un Mundial. Estaba entre las posibilidades perder el primer partido y venir a Dunedin con la tristeza de la derrota, pero con la convicción de nuestro juego y de muchas cosas que se van afirmando". Consultado por las agresiones que recibió Yamila Rodríguez en redes sociales, el técnico aseguró que "realmente me parece una locura. No podemos estar en la cabeza de la gente que reprocha ciertas cosas. Vamos a enfocarnos en el partido porque no podemos entrar en la cabeza de quienes responden agresivamente".