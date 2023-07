Realizan testeos gratuitos de detección de hepatitis C

En el marco del Día Internacional de las Hepatitis Virales, fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Mar del Plata Trasplante lleva a cabo este viernes una campaña de detección gratuita de Hepatitis C, que incluye un puesto de testeos frente a la Catedral.

En el lugar se realizan test rápidos -con resultados a los 30 minutos- y, en caso de que las pruebas den positivo, se realizan estudios confirmatorios y profesionales de la salud ofrecen asesoramiento y control para su posterior tratamiento. Los estudios son confidenciales y gratuitos.

“Aprovechamos para concientizar no sólo sobre la vacunación contra la Hepatitis B, sino también el testeo de Hepatitis C, que es una hepatitis asintomática, que no tiene vacuna, pero sí tiene tratamiento y es curativo”, explicó Claudia D'Amico, hepatóloga (MP 112831) y jefa del área de Hepatología del Cema, en declaraciones a 0223.

Según contó la profesional, el trámite es muy sencillo -“es un pinchacito en el dedo y en pocos minutos tenemos el resultado”, resumió- y permite el tratamiento temprano de la hepatitis, una enfermedad que consiste en la inflamación de las células del hígado.

“Nosotros siempre estamos acostumbrados a hablar o pensar en hepatitis por virus, pero también hay hepatitis que pueden ser tóxicas por fármacos, por alcohol, por enfermedades autoinmunes. En este caso, específicamente, hablamos de las hepatitis virales”, aclaró, al tiempo que remarcó que “cualquier hepatitis crónica, a lo largo del tiempo y de los años, puede desarrollar una enfermedad hepática crónica y llevar a la cirrosis”, señaló D’Amico.

En ese orden, precisó que “cualquier hepatitis puede dar un fallo hepático” y desarrollar un cuadro grave. “El tema es que, por ejemplo, para hepatitis A y B tenemos vacuna, entonces hay cómo prevenirla”, reparó.

En cuanto a las formas de prevenir la enfermedad, la hematóloga indicó que el uso de preservativo evita contagios de hepatitis B y HIV, además de otras patologías de transmisión sexual. En el caso de la hepatitis C, dijo que se contagia por sangre, por lo cual apeló a tomar los recaudos necesarios a la hora de colocarse un piercing o realizarse un tatuaje, por ejemplo. “Para esa hepatitis no tenemos vacuna, pero sí la prevención que es cuidarnos o hacemos el test para ver si tenemos la hepatitis, hacer el tratamiento curativo y evitar esa enfermedad hepática crónica”, completó.

Respecto de cómo se manifiesta la hepatitis, D'Amico indicó que la hepatitis C es asintomática y, en consecuencia, existen personas que la tienen y no lo saben. "Las estadísticas dicen que por lo menos un 1% de la población podría ser portadora del virus sin saberlo", advirtió.