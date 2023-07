Estudiantes festejó en La Paternal después de once años

Estudiantes de La Plata cortó una larga racha sin triunfos en La Paternal y derrotó como visitante a Argentinos Juniors por 3-2, en partido válido por la última fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF). Los goles del equipo que dirige el DT Eduardo Domínguez los marcaron Luciano Lollo, Mauro Méndez y Benjamín Rollheiser. Para el conjunto local anotaron Santiago Montiel, de penal, y el uruguayo Alan Rodríguez.

El equipo "pincharrata", que también compite en la Copa Sudamericana y Copa Argentina, culminó entre los cinco primeros de la tabla en el certamen, al acumular 45 unidades. Le sacó 5 unidades de diferencia al equipo del DT Gabriel Milito en la lucha por ingresar a la próxima Copa Libertadores. El conjunto platense no vencía en el estadio Diego Maradona a Argentinos desde el Clausura 2012. Llevaba una serie de 8 encuentros sin triunfos, con 2 igualdades y 6 derrotas.

El encuentro fue intenso. Los dos opusieron planteos similares, con futbolistas que privilegiaron el buen trato del balón. El conjunto de Milito buscó jugar más en campo rival y el "Pincha", por su parte, apeló a las transiciones rápidas. A los 6' tuvo la primera aproximación el visitante con una pelota que quedó en el borde del área, la tomó Benedetti y su remate se fue alto. A los 8m. respondió el local en un córner, que encontró un disparo de Nuss en el segundo palo, tapó Andújar y en un nuevo centro Heredia cabeceó solo al gol casi sobre la línea. El árbitro Darío Herrera lo convalidó, pero a instancias del VAR se comprobó que estaba en posición prohibida. A los 24' llegó otra vez el elenco local con un anticipo de Nuss y su cabezazo cruzado se fue apenas desviado. Dos minutos más tarde, tras una infracción a Rollheiser sobre la izquierda sobrevino el tiro libre de Zuqui al corazón del área y Lollo, de cabeza, fue implacable para vulnerar a un Lanzillotta, que solamente miró cómo el balón ingresaba en el ángulo. Sobre el final hubo más aproximaciones. Heredia, a los 41', tuvo el empate y su derechazo fue devuelto por el travesaño. Luego, Méndez estuvo cerca de aumentar y en la última de la primera etapa, una buena acción individual de Montiel por izquierda derivó en un remate del volante, desviado, sobre el palo izquierdo de Andújar.

El complemento tuvo las mismas características. De ida y vuelta, Argentinos con la pelota y Estudiantes, de contra. A los 4' Matías Godoy desbordó por la izquierda y lo buscó a Méndez, que anticipó pero sin puntería. Sobre los 6m. respondió Argentinos con Gastón Verón que llegó al fondo, rechazó el arquero Andújar; el rebote le quedó a Heredia, pero entre Benedetti y el palo evitaron el empate. A los 8' hubo una buena jugada colectiva entre Benedetti y Zapiola, quien hizo la pausa y buscó al uruguayo Méndez. El goleador, en una gran acción individual, eludió a Lanzillotta y de zurda marcó el 2 a 0. Estudiantes aprovechó su momento y Rollheiser presionó, cortó y encaró por el medio para llegar cerca de la media luna. El exjugador de River vio al arquero adelantado y la picó para convertir el 3 a 0. Siguieron y cambiaron ataque por ataque. A los 20m., Núñez lo cruzó a Verón en el área y Herrera no dudó en cobrar penal. Lo tomó Montiel, que remató fuerte y abajo contra el palo izquierdo de Andújar, que se tiró bien, pero no pudo evitar el descuento. Los de Milito no se resignaron y los 42m. siguieron los centros en el área. El balón le quedó a Cabral que cruzó la pelota para ceder a Alan Rodríguez, quien anotó y generó incertidumbre en la placa en el cierre del cotejo. Argentinos tuvo el balón en su poder, pero le faltó claridad como para lograr la heroica del empate ante una defensa que se cerró bien.