Alvarado se vuelve con las manos vacías de Isidro Casanova

La forma en la que festejó el triunfo Almirante Brown, muestra a las claras cuánto le costó al líder de la Zona A derrotar a un Alvarado que fue a jugarle de igual a igual, lo lastimó, lo incomodó, pero le faltó contundencia para sacar provecho de alguna de sus ocasiones de gol. La "Fragata" no perdonó tras un rebote a los 16' del complemento, Santiago Vera empujó y sentenció el 1 a 0 para que los de Isidro Casanova continúen en lo más alto de la tabla, tras disputarse la 27ma fecha de la Primera Nacional.

Sorprendió a propios y extraños el conjunto de "Pancho" Martínez que pisó firme en la casa del puntero y salió a llevárselo por delante. El local no salía de su asombro y en seis minutos, ya había generado las chances suficientes para merecer estar en ventaja. Ortiz hizo lucir al marplatense Ramiro Martínez con un buen cabezazo tras un córner desde la izquierda, Berra conectó de derecha y salió a las manos del arquero luego de otro tiro de esquina desde el otro lado y un par de pelotas cruzaron el área sin que nadie pudiera conectar. La más clara llegó a los 6', cuando Fernández presionó en la salida de un tiro libre, tocó con Ramírez que lo asistió entre los centrales y la definición del capitán se fue besando el caño izquierdo.

Almirante Brown respiró y comenzó a equilibrar las acciones. En ningún momento lo puso en aprietos a Alvarado, pero hizo un desarrollo más parejo, se dividieron la posesión y el arco quedó lejos para los dos. El duelo táctico lo ganó "Pancho" Martínez, a tal punto que promediando la etapa, Darío Franco hizo tirar al piso a su arquero para que lo atiendan y armó una especie de "minuto de básquet" para reordenar a su equipo. Hasta el final del primer tiempo, no se sacaron diferencias y estaba bien.

Sin tanta intensidad, el "torito" siguió jugando lejos de su arco en el complemento y con la idea de salir rápido para aprovechar los espacios que dejaba Almirante Brown. Pero el puntero ligó y a los 16' Batallini ganó en el área, Lungarzo reaccionó bárbaro pero no la pudo alejar y Santiago Vera empujó para abrir el marcador. Como le pasó ante Morón y en otros momentos de la temporada, el equipo marplatense tuvo empuje para ir a buscarlo pero careció de ideas. Es un equipo que juega más cómodo con el empate o el triunfo que con la desventaja, no le sienta bien el papel protagónico y, por eso, casi no generó chances claras para alcanzar la igualdad.

Segunda derrota consecutiva de Alvarado que empieza a alejarse de nuevo de la zona del Reducido, y tratará de recuperarse el próximo sábado en el José María Minella, cuando reciba a Defensores de Belgrano por la 28va fecha de la Zona 1.