Atlético Mar del Plata y Alvarado, el destacado de la segunda de la Zona Campeonato

Después de la suspensión por lluvia de la semana pasada, vuelve a rodar la pelota en Mar del Plata, con la expectativa de lo que será una jornada en la que el pronóstico es poco alentador en materia de viento. El choque más atractivo en la Zona Campeonato tendrá cara a cara a Atlético Mar del Plata y Alvarado, que fueron segundo y primero, respectivamente, en la primera fase y cuando se vieron las caras tuvo triunfo "decano" por 1 a 0. En la Reválida, en cancha de San Lorenzo, se miden dos que aunque van por la tabla de abajo, siempre aparecen en los momentos calientes de la temporada: Cadetes y Argentinos del Sud.

Programa de partidos

Zona Campeonato

Cancha: River

12hs, River vs Deportivo Norte (Sampietro, Silvero y Ghiglione)

13:30hs, River vs Deportivo Norte (Ghiglione, Sampietro y Silvero)

15:15hs, River vs Deportivo Norte (Abboud, Ghiglione y Sampietro)

Cancha: Mar del Plata

12hs, Mar del Plata vs Alvarado (Melga, Vera y González)

13:30hs, Mar del Plata vs Alvarado (González, Melga y Vera)

15:15hs, Mar del Plata vs Alvarado (Millas, González y Melga)

Cancha: Banfield

12hs, Banfield vs Círculo (Galante, C. Martínez y Luxen)

13:30hs, Banfield vs Círculo (Luxen, Galante y C. Martínez)

15:15hs, Banfield vs Círculo (Miranda, Luxen y Galante)

Cancha: Boca

13:30hs, San Isidro vs Juventud Unida (M. Núñez, Portal y Díaz Furet)

15:15hs, San Isidro vs Juventud Unida (Contreras, Espinillo y Portal)

Cancha: Independiente

12hs, Independiente vs Kimberley (Brizuela, Pironi y Oliver)

13:30hs, Independiente vs Kimberley (Oliver, Brizuela y Pironi)

15:15hs, Independiente vs Kimberley (Rojas, Oliver y Brizuela)

Cancha: Once Unidos

12hs, Once Unidos vs General Urquiza (García González, Rodríguez y Costanzo)

13:30hs, Once Unidos vs General Urquiza (Costanzo, García González y Rodríguez)

15:15hs, Once Unidos vs General Urquiza (Llona, Costanzo y García González)

Cancha: Libertad

13:30hs, Libertad vs Quilmes (Ferreyra, Vega y Gómez)

15:15hs, Libertad vs Quilmes (Gómez, Ferreyra y Vega)

Zona Promoción

Cancha: Argentinos del Sud

12hs, Almagro Florida vs Talleres (Randazzo, Santillán y Correa)

13:30hs, Almagro Florida vs Talleres (Correa, Randazzo y Santillán)

15:15hs, Almagro Florida vs Talleres (Cingolani, Correa y Randazzo)

Cancha: Deportivo Norte

12hs, El Cañón vs San Lorenzo (Ruíz Díaz, Mayer y Arrendazzi)

13:30hs, El Cañón vs San Lorenzo (Arrendazzi, Ruíz Díaz y Mayer)

15:15hs, El Cañón vs San Lorenzo (Mayer, Arrendazzi y Ruíz Díaz)

Cancha: Chapadmalal

13:30hs, Chapadmalal vs Boca (Gallo, Cardozo y Chávez)

15:15hs, Chapadmalal vs Boca (Chávez, Gallo y Cardozo)

Cancha: Nación

12hs, Nación vs San José (Olivares, Torias y Bravo)

13:30hs, Nación vs San José (Bravo, Olivares y Torias)

15:15hs, Nación vs San José (Nuesch, Bravo y Olivares)

Cancha: Peñarol

13:30hs, Peñarol vs Al Ver Verás (Zagaglia, Ríos y Baquero)

15:15hs, Peñarol vs Al Ver Verás (Baquero, Zagaglia y Ríos)

Cancha: San Lorenzo

12hs, Cadetes vs Argentinos del Sud (Díaz Ruíz, Ruíz Díaz y Suárez)

13:30hs, Cadetes vs Argentinos del Sud (Foschi, Dïaz Ruíz y Ruíz Díaz)

15:15hs, Cadetes vs Argentinos del Sud (Ruíz Díaz, Foschi y Dïaz Ruíz)

Cancha: Al Ver Verás

12hs, Racing vs Unión (Ordóñez, López y Montero)

13:30hs, Racing vs Unión (Montero, Ordóñez y López)

15:15hs, Racing vs Unión (López, Montero y Ordóñez)