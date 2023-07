El Obispo se comprometió a mediar para mejorar la problemática de infraestructura del Centenario

Los 22 mil vecinos que habitan el Complejo Centenario continúan reclamando por mejoras edilicias ante el inminente peligro que representa el estado de las escaleras que conectan los 1.600 departamentos con el exterior. Este lunes, el obispo Gabriel Mestre recibió a vecinos, a Defensores del Pueblo y expresó la preocupación de la Iglesia por los serios problemas estructurales en el complejo de viviendas.

El Obispo sostuvo que “cualquier preocupación que haya en cualquier barrio para la Iglesia no es ajeno, porque la Iglesia está en los barrios, y más de manera particular cuando el párroco, el padre Bacci está acompañando de alguna manera la realidad que Daniel nos plantea”, dijo.

En este sentido, Mestre consideró que “personalmente o a través de la pastoral social, establecer los diálogos institucionales para ayudar a nuestros dirigentes en los tres estamentos, en lo que tiene que ver con nación, provincia y municipio, a que puedan dar una respuesta clara a este tema, es fundamental”, resaltó.

Tras el encuentro, del que participaron Miriam Di Francesco, administradora del Consorcio C, Maria Laura Raquiar, directora de la Escuela Primaria 4 y la consejera escolar Eva Fernández, el el defensor del Pueblo Daniel Barragán, explicó a 0223 que la problemática afecta a 22.000 personas. “En el barrio Centenario que tiene 1.600 viviendas hay 256 escaleras que están en riesgo concreto, además de la estructura, pero lo peor es la situación de las escaleras. Hemos intentado realizar gestiones con el municipio, con la provincia de la Nación, hasta ahora no hemos tenido éxito”, indicó Barragán.

“En el marco de la Ley de acceso justo al hábitat, que establece compensaciones urbanísticas, como en este momento hay importantes obras, planteamos que las compensaciones urbanísticas que plantea esa ley y que el municipio acepta y reconoce, y que tendría que aprobar por excepción al Concejo Deliberante se destine a la reparación de estas escaleras porque indudablemente solo con la compensación de estas 4 obras se podría arreglar el problema”, consideró el Defensor del Pueblo.

Según detalló Barragán, la cifra para acondicionar el Complejo “es sumamente accesible y además es posible”, dijo al tiempo que agregó que ese es el motivo por el que habla de “responsabilidad social empresaria, ya que el Municipio genera una excepción, permite que se construya más allá de lo que establece el Código de Ordenamiento Territorial, que como tienen la obligación de hacer esa compensación, desde las empresas surja que se puede solucionar el problema de un barrio que tiene”

Por último, Mestre coincidió con lo manifestado por los vecinos y la Defensoría. “Daniel (Barragán) plantea soluciones muy puntuales y muy concretas que parecerían no tan complicadas ni tan onerosas. Entonces, ese camino concreto que pareciera, y me hago eco de lo que él plantea, algo viable o algún otro camino para poder responder a una necesidad que podría traer alguna desgracia, lamentablemente, si no se repara rápidamente”, concluyó el obispo.