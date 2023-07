¿Cuándo, dónde y contra quién, vuelve a jugar Messi y el Inter Miami?

Con el triunfo frente a Santos Laguna de México por 3 a 2, Orlando City SC se aseguró el pasaje a los 16avos de final de la Leagues Cup, el certamen que disputan los equipos de la MLS y la Liga Mexicana. De esta manera, será el rival del Inter Miami de Lionel Messi, que ganó sus dos compromisos de la fase de grupos contra Cruz Azul y Atlanta United.

El entrenador del Orlando City SC, Oscar Pareja, asumió que "hace 12 años que nadie puede detener a (Lionel) Messi", consultado por el enfrentamiento del miércoles en Fort Lauderdale. Al respecto, el técnico colombiano, de 54 años, le dijo a Télam: "A Messi hace 12 años que nadie lo puede detener". "Tenemos en cuenta que vamos a jugar con nuestro rival del estado, pero también con la tensión que generó Leo (Messi) en la atmósfera del fútbol de Estados Unidos", aseguró el exDT de Colorado Rapids, Dallas F.C y Xolos de Tijuana.

Por su parte, el antioqueño consideró: "El fenómeno Messi nos da orgullo en la MLS, de que haya elegido venir a esta liga. No vamos a jugar sólo contra un jugador sino contra un equipo de fútbol. Claro que no puedo obviar el tema de Leo (Messi), pero vamos a chocar con un equipo de fútbol", aclaró el entrenador "Espero que podamos tener una muy buena noche", enfatizó Pareja de cara al partido con "Las Garzas", este miércoles en el estadio Drive Pink de Fort Lauderdale. "Me refiero a una buena noche, incluyendo de que podamos aplacar su juego" en alusión al desequilibrio individual del 10 argentino.

Ambos conjuntos floridianos arriban invictos al "Clásico del Sol": Inter Miami avanzó a la siguiente instancia del torneo con 6 puntos (2-1 vs. Cruz Azul y 4-0 vs. Atlanta United), mientras que Orlando City cerró con 5 unidades (2-2 y triunfo en penales vs. Houston Dynamo; 3-2 vs. Santos Laguna).