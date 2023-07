Platense le amargó el cierre de torneo a Gimnasia

Gimnasia y Esgrima La Plata y Platense cerraron con un empate en uno la Liga Profesional en el Bosque, con goles de Eric Ramírez en la primera etapa y de Marco Pellegrino en tiempo de descuento.

Fue una desazón para el equipo de Sebastián Romero y un desahogo para el de Martín Palermo. Gimnasia cerró esta parte de la temporada con 8 partidos sin ganar (7 por la Liga y uno por la Copa Sudamericana). El "calamar" llegó a las 34 unidades con una agónica igualdad.

Los primeros 20 minutos del partido fueron muy disputados, con Gimnasia siempre buscando a Benjamín Domínguez por izquierda para que desborde y tire el centro atrás que nunca encontró eficacia. En tanto Platense se mostró un poco más punzante y logró inquietar con un tiro libre de Marcich que Durso sacó al córner y después con una pelota que Martínez descargó para Infante que remató débil a las manos del arquero del "Lobo". El cero se rompió a los 20 minutos cuando Servetto perdió una pelota en la mitad de la cancha, Tarragona la aguantó por la derecha y Barros Schelotto mandó un centro al corazón del área que cabeceó Ramírez, tapó Macagno con el pie y en el rebote el propio Ramírez, muy libre, empujó al gol. A partir de ahí el local empezó a justificar la ventaja y pudo aumentar en un desborde de Domínguez que cortó Macagno. El "calamar" sintió el impacto, perdió siempre en la mitad de la cancha, donde se destacó el trabajo de Ignacio Miramón, observado desde las plateas por enviados de la Fiorentina, de Italia.

El segundo período tuvo otra dinámica. Gimnasia tuvo dos chances claras con un remate de Miramón que se fue cerca a los 6 minutos y otro de Torres a los 11 que sacó Macagno al córner. Palermo optó por cambios y mejoraron al equipo. El elenco marrón decidió cambiar golpe por golpe. Primero probó Baldassarra y su zurdazo se fue apenas alto. A los 17 no pudieron ni Servetto ni Zeineddin y Barros Schelotto salvó sobre la línea. En el golpe por golpe Ramírez desperdició una mano a mano con Macagno y remató desviado y en la réplica Servetto tiró alto desde el punto del penal. Tuvo otra clara Platense con una buena jugada de Baldasarra con Infante por izquierda y Servetto no pudo ante Durso. A los 37 minutos se fue expulsado Lozano en una jugada revisada por Dóvalo en el VAR, y el "Lobo" pudo aumentar con un zurdazo de Steimbach que contuvo Macagno. Platense no se resignó y a los 47 un tiro libre que ejecutó Baldasarra (le cambió la cara a su equipo), no pudo despejar ni Durso ni la defensa local, primero un remate lo salvó Barros Schelotto sobre la línea y en el último rebote Marco Pellegrino clavó un zurdazo fuerte al medio del arco para poner el 1 a 1 final.