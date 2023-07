El Casal, 2 de Abril y Chapadmalal, los barrios más afectados por la lluvia

El alerta meteorológico por lluvias y tormentas de variada intensidad que azota a Mar del Plata generó anegamientos e inundaciones en viviendas de diferentes barrios y hasta el momento El Casal, 2 de Abril, Las Américas, Regional, Chapadmalal, Colinas de Peralta Ramos, Parque Camet, y El Marquesado, en la zona sur de la ciudad, son los más afectados por la gran cantidad de agua que cayó desde anoche.

En el caso del 2 de Abril, el panorama es realmente complejo. "Entre vecinos tratamos de sobrevivir”, aseguraron los vecinos afectados por la situación. “Nosotros vivimos de la ruta 2, unas ocho cuadras para adentro y cada vez que llueve fuerte tenemos estos problemas. Pero esta vez es peor, porque estamos inundados. Enfrente de mi casa hay una vecina que ya tiene agua adentro y tiene nenes. Pedimos al Municipio ayuda y por ahora no vinieron”, contó Graciela, que vive en Marcelo Planes al 300.

De acuerdo al relato de la mujer, una de las vecinas, a casa de las lluvias, perdió sus pertenencias y necesita ayuda ya que en la vivienda hay menores de edad. "El que quiera donar que se comunique a 4825146", detalló la mujer.

Desde Defensa Civil indicaron a 0223 que por el momento, pese a las condiciones meteorológicas “no hay mayores inconvenientes” y resaltaron la necesidad de “mantenerse atentos” ya que el mal tiempo persistirá durante toda la jornada.

“Más allá de que hay algunos sectores que tienen acumulados mayores a 38.5 mm, no ha motivado respuestas sobre temas puntuales. Por supuesto que no se descarta negamientos en algunos sectores y en algunos barrios, que tiene que ver con la fluidez del sistema pluvial. Si bien por momentos con las lluvias intensas pueden generar alguna cuestión, en términos generales los mejoramientos temporarios también nos dan tregua y no hay mayores inconvenientes”, explicó Rodrigo Goncálvez, Director de Defensa Civil Mar del Plata.

Desde el Servicio meteorológico Nacional, en tanto informaron que se espera que durante toda la jornada se registren precipitaciones acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

Ante las inclemencias del tiempo, se aconseja transitar con cuidado y ante cualquier eventualidad comunicarse al teléfono 103 (Defensa Civil), 107 (Same), 911 (Policía), 100 (Bomberos).

Nota en desarrollo.