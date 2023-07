Liga de Naciones de Vóley: Argentina derrotó a Serbia en un gran partido

La Selección Argentina comenzó a disputar este martes la tercera y última semana de la Liga de Naciones de vóley (VNL) en Anaheim, Estados Unidos, en busca de clasificarse a la fase final por primera vez en su historia.

La selección ganó su primer partido disputado en esta tercera fase de la VNL hoy a las 17 horas contra Serbia. Tras una remontada y final victoria, la albiceleste se encuentra a un paso de la fase final. El tanteador final ante el equipo europeo fue de 3 - 1 en sets, 19-25, 25-16, 25-19 y 25-18.

El próximo partido se disputa el jueves a las 17:30 (hora argentina) vs Alemania. La televisación esta a cargo de ESPN y Star+.

Además Argentina se medirá contra Estados Unidos e Irán, en una semana de acción que se extenderá hasta el próximo sábado 8 de julio.

Con la vuelta del capitán Luciano De Cecco, el equipo dirigido por Marcelo Méndez buscará mantener el alto nivel de juego que viene demostrando en la competencia, donde por ahora cosechó cinco triunfos y tres derrotas.

¿Qué necesita Argentina para clasificar? Terminar entre los ocho primeros de la tabla de posiciones. En el comienzo del tercer weekend, el seleccionado se encuentra séptimo, por encima de Países Bajos (8°), Serbia (9°), Francia (10°) e Irán (11°), sus rivales directos.

Dónde y cuándo ver los partidos

Todos los partidos serán televisados por ESPN y Star+. Los horarios corresponden a la hora de nuestro país.

3er semana de la VNL (en Anaheim, Estados Unidos)

4/7, 17.00: Argentina vs Serbia

6/7, 17.30: Argentina vs Alemania

8/7, 00.30: Estados Unidos vs Argentina

8/7, 21.00: Argentina vs Irán