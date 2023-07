Dirigente de la UTA denunció que le balearon el auto en la puerta de su casa

El secretario de organización de la UTA de Mar del Plata, Damián Maldonado, denunció que desconocidos balearon su auto estacionado en la puerta de su casa del barrio San Cayetano, hecho en el que ya trabaja la justicia.

Según denunció el hombre en la comisaría duodécima, el ataque ocurrió minutos antes de las 23 de este martes, momento en el que se encontraba en el interior de su casa y escuchó tres detonaciones de arma de fuego.

Al salir del domicilio, confirmó que su auto marca Fiat Uno Way tenía dos impactos, por lo que de inmediato dio aviso a la policía. Policía Científica trabajó en el lugar y secuestró un proyectil encamisado con calibre a verificar. Enterado de la novedad, el fiscal Leandro Arévalo de la UFI 7 dispuso se inicien actuaciones por daño.

Frente a estos hechos, el secretario gremial de la UTA, Adrián Giménez, salió a solidarizarse con su compañero y vinculó la agresión a una interna gremial que se desató a partir de la renovación de autoridades y que ya lleva varios meses. “Hay cuestiones básicas que yo aprendí de muy joven en nuestro sindicato: las casas y las familias se respetan. Con este tipo de hechos de violencia, si piensan algunos que nos van a amedrentar, nosotros les decimos que no; esto nos da más fuerza y nos une como lista ganadora de esta seccional, la Celeste y Blanca, para seguir trabajando en función de lo que le corresponde a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestra actividad”, dijo Giménez esta mañana.

En ese orden, remarcó que este tipo de situaciones “no son normales” y deslizó: “Si hay que arreglar cuestiones entre hombres, las arreglamos entre hombres. Acá estamos hablando de que el compañero estaba en su casa, con su familia”.

A su vez, dijo que hasta el momento la otra facción del gremio no se solidarizó ni refirió al hecho, y no dudó en calificarlo de “ataque mafioso” porque no forzaron el vehículo ni tampoco intentaron entrar a su casa. No obstante, confirmó que previamente no habían recibido amenazas de ningún tipo. “No sospecho de nadie, simplemente digo que es todo muy raro todo esto”, definió.

Por su parte, Maldonado, el dirigente que fue blanco de la agresión, se mostró sorprendido por lo que ocurrió y calculó que hace “aproximadamente unos 20 años que no sucede algo así en el gremio de UTA”. A su vez, consideró que “no es casualidad” que la balacera haya tenido lugar después de “discusión con un compañero en una cabecera”, por lo que pidió a la justicia que investigue esa hipótesis.