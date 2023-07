Auxiliares reclaman el pase a planta permanente

Un grupo de trabajadores auxiliares de educación que desde inicio del ciclo lectivo reclaman por el pase a planta permanente en el Consejo Escolar realizaron este miércoles una concentración en las puertas del organismo oficial para visibilizar su reclamo.

Según detallaron en diálogo con 0223, los trabajadores trabajan "mensualizados" -figura creada por el gobierno de Eduardo Duhalde- y sostienen que el cargo con el que están registrados "no existe dentro de la ley 10.430, ley que regula nuestra actividad. Lo que implica esta figura precarizante es un ajuste brutal. El sueldo, no es el mismo, no tenemos antigüedad, el aporte jubilatorio es inferior y así una serie de derechos como vacaciones, licencias, entre otros son cercenados con esta figura", indicaron.

"Venimos por segunda vez, ya entregamos una carta donde estamos reclamando la titularización, Si bien han llegado algunas titularizaciones, en algunos casos ni siquiera figuramos en las listas, siendo que hace 12 años que estoy en el sistema y mensualicé a los 56, jamás me llevó la titularización, y en mi caso específico, como de otras compañeras, dos o tres que conocemos y estoy con ellas, nunca voy a titularizar y eso hace que no tenga recategorización, la antigüedad sea la misma, no cobro antigüedad, cobro el mismo sueldo que una persona que recién ingresa al sistema", explicó Cecilia Pérez, una de las manifestantes.

Además, la mujer sostuvo que desde el Consejo Escolar les aseguraron que "van a consultar sobre su situación porque el Consejo Escolar de Mar del Plata no puede hacer ningún tipo de gestión porque todo se maneja en La Plata", dijo.

De acuerdo a la Ley 10.430 establece que a partir de los 6 meses hasta los 2 años los trabajadores deben titularizar el cargo. "Doce años es mucho tiempo, nunca hubo ningún acertamiento. Nada", dijo.

Lorena Goycolea, otra de las manifestantes, por su parte sostuvo que ingresó hace casi 13 años al sistema. "El Estado nos precariza totalmente por tener tareas livianas, estar operada de la cabeza. Hoy me dicen que no me corresponde, no llego ni siquiera en el listado de titularizaciones. Así como yo, un montón de compañeros que están enfermos", detalló.

"No tenemos antigüedad, no tenemos algunos beneficios que tienen los titularizados los gremios nos dicen que correspondería que pasemos a planta pero nadie nos ampara, por eso estamos acá solos con un abogado que nos acompaña con un grupo y bueno acá estamos esperando que nos pasen a planta permanente para cobrar nuestra antigüedad, porque como dijo la compañera, nos vamos a jubilar con $2,50", dijo.