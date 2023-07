Video: se disfrazó de policía y asaltó un kiosco en La Plata

Vestido de Policía de la Provincia de Buenos Aires, un ladrón armado asaltó varios comercios en La Plata y la Justicia investiga si pertenece a la Bonaerense. El último hecho ocurrió en un kiosco ubicado entre las calles 13 y 85, en la zona de Villa Elvira, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

El delincuente ingresó al kiosco disfrazado de policía y les apuntó con un arma a la cabeza a dos clientes que compraban y a la empleada del comercio. "Al piso", gritó.

Según se puede ver en las imágenes de la cámara de seguridad, el ladrón se dirigió directo hacia la caja registradora y amenazó a la encargada: "Dale, rápido, toda la plata". Además, obligó a los presentes a tirarse al piso.

Al ver que el falso policía estaba apurado y algo nervioso, la mujer, desde el suelo, le suplicó que no le quitara el dinero y que no la lastimara. “No, por favor, tengo una hija”, le dijo la mujer ante la posibilidad de que le pudiera disparar.

En solo unos minutos, el ladrón se llevó el dinero de la recaudación, pese a la súplica de la víctima. "No tengo más, no me saqués la plata, tengo una hija", le decía la mujer. Ella le entregó todo lo que tenía pero. El delincuente quería llevarse más, pero la encargada del negocio trató de explicarle que no había más para que pudiera robar. En una parte de la secuencia de la filmación, se ve que, resignado, lanza la caja registradora al piso.

El delincuente se dio a la fuga y permanece prófugo, por lo que es intensamente buscado. La Justicia investiga si trabajó o trabaja en la Policía Bonaerense.