Gimnasia, con 10, le empató a Independiente en el descuento

Gimnasia rescató un agónico empate 1-1 frente a Independiente, en partido válido por la 23ra. fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF), que le fue adverso durante buena parte del desarrollo. En el estadio Juan Carmelo Zerillo y aún cuando jugaba con diez jugadores por la expulsión de Franco Torres, el "Lobo" igualó en el quinto minuto de descuento, a través de una aparición de Benjamín Domínguez. Previamente, el extremo chaqueño Braian Martínez había sacado ventaja para el "Rojo", en el comienzo de la segunda etapa.

La igualdad le permitió a Gimnasia salvar un invicto de cinco partidos en condición de local, aunque -también es cierto- que lleva cuatro cotejos sin ganar. En tanto, el club de Avellaneda, desde que el técnico Ricardo Zielinski asumió la conducción, todavía no pudo imponerse en condición de visitante, con dos empates y cuatro derrotas. El arquero Rodrigo Rey y el apuntado Martínez en el elenco visitante, mientras Ignacio Miramón y Domínguez en el local fueron los nombres destacados en la fría noche platense.

Hubo 45 minutos iniciales bastante bien disputados. El equipo "rojo" cerró los caminos a un "Lobo", en donde Benjamín Dominguez no tuvo espacios y Lescano apareció poco. En los primeros minutos, el elenco platense intentó presionar alto, pero Independiente lo equilibró y con algunos intentos individuales de Ortíz y Martínez buscó mayor profundidad. A los 17m. desbordó Martínez y salvó Felipe Sánchez sacando al córner. Gimnasia tuvo una clara a los 30m., cuando robó Miramón; Lescano habilitó de primera a Domínguez que encaró y probó de zurda. El arquero visitante respondió de buena manera.

El complemento empezó de la misma manera y a los 8m., Independiente se puso en ventaja en un contra. Gimnasia quedó mal parado en una pelota detenida a favor, Costa corrió una pelota y en un pase largo lo buscó a Martínez, quien picó desde su campo, Miramón no pudo cortarlo y el atacante definió mano a mano con Durso para poner el 1 a 0. El técnico Romero apeló a los cambios y fue por el empate, pero a los 18m. el elenco de Avellaneda tuvo la chance de aumentar, con un remate de Ortíz que se fue alto. Gimnasia se acercaba y merecía la paridad, pero no podía con Rey. A los 33m., el guardavallas sacó un remate desde afuera del área a Ramírez y un minuto más tarde le tapó una entrada a Domínguez. A los 40m. Rey sacó al córner un tiro de Ramírez y tras el lance de esquina el arquero se quedó con un disparo de gol de Morales. Encima, Gimnasia se quedó con uno menos por la expulsión de Torres (a instancias del VAR). Pero así y todo el 'Lobo' no bajó los brazos y tuvo premio, luego de un centro pasado de Ramírez que fue conectado por Domínguez en el segundo palo.