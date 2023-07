Larreta aseguró estar "totalmente en desacuerdo" Franco Rinaldi

El precandidato a presidente por Juntos por el Cambio (JxC) y Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que está "totalmente en desacuerdo" con los dichos del precandidato a diputado por Caba Franco Rinaldi.

"Estoy totalmente en desacuerdo con estos dichos, totalmente en desacuerdo. No nos representan, no me representa y además, no solo lo digo, el trabajo que hemos hecho para mejorar la vida de la gente que vive en todos los barrios vulnerables de la Ciudad, incluido la 31, es histórico, nunca se había hecho", dijo el jefe de gobierno porteño.

Por su parte, a presidenta de la UCR porteña y precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Mariela Coletta, pidió a la Junta Electoral de esa coalición la renuncia al Rinaldi como precandidato a legislador local, por "apología de la homofobia, el machismo" y "la discriminación contra las personas que viven en los barrios de emergencia".

Rinaldi aparece en varios videos en redes sociales expresando comentarios homofóbicos y racistas. Entre otros conceptos, al referirse a un periodista, Rinaldi realiza un comentario homofóbico, a la vez que trata de “negros” a quienes viven en barrios de emergencia.

Sobre la posibilidad de pedir la renuncia de Rinaldi, Larreta aclaró que "no es funcionario de la ciudad" y añadió: "No estoy de acuerdo con sus dichos, hay un comité electoral, no sé cómo se llama, Consejo Electoral, que define las listas".