San Isidro y Deportivo Norte se quedaron con los últimos boletos

Se terminó la primera fase del Torneo "Emiliano Dibu Martínez" y ya se conoce cómo quedaron conformadas las Zonas Campeonato y Reválida para la segunda parte del certamen que comenzará el próximo sábado. En la última jornada, había dos lugares en juego con cuatro candidatos, y San Isidro y Deportivo Norte terminaron festejando y metiéndose entre los 14 mejores de la Liga Marplatense.

En la Zona 1, San Isidro y El Cañón tenían la misma cantidad de puntos, pero duelos difíciles de afrontar. Podía pasar cualquier cosa y así fue, porque el CASi fue dos veces abajo en el "clásico" contra Urquiza y lo igualó en ambas oportunidades con goles del arquero Ignacio Chiappa de penal. Cuando terminó, sólo debió esperar a ver qué pasaba con los de 11 de septiembre, que si ganaban se metían. Sin embargo, no pudieron con el líder Alvarado, perdieron 5 a 3 y jugarán la Reválida.

En tanto, en la Zona 2, todo dependía principalmente de Argentinos del Sud. Si ganaba no había nada que hacer para Deportivo Norte. Y enfrente tenía a San Lorenzo, que apenas acumulaba 6 puntos en el torneo, y al que no logró derrotar, fue chocando contra sus imprecisiones, con el arquero Salinas y, en el último tramo, con la desesperación y terminó en un opaco 0 a 0. Eso lo aprovechó a la perfección Deportivo Norte, que bajó al puntero Quilmes, le ganó 2 a 0 con tantos de Mauricio Di Martino, y avanzó por diferencia de gol.

Resultados

Zona 1

Alvarado 5 – El Cañón 3

Atlético Mar del Plata 3 – Peñarol 0

Los Andes 1 – Kimberley 1

Libertad 4 – Racing 0

San Isidro 2 – General Urquiza 2

Cadetes 2 – Boca 1

Al Ver Verás 1 – Almagro Florida 2

Zona 2

River 4 – Círculo 2

Deportivo Norte 2- Quilmes 0

Independiente 1 – Chapadmalal 1

Banfield 2 – Once Unidos 1

Argentinos del Sud 0 – San Lorenzo 0

Talleres 1 – San José 1

Unión 2 – Nación 2

Posiciones

Zona 1

Alvarado...34 puntos (C)

Atlético MdP...33 (C)

Kimberley...27 (C)

Juventud Unida...23 (C)

Urquiza...23 (C)

Libertad...21 (C)

San Isidro...16 (C)

El Cañón...15

Cadetes...13

Boca...12

Almagro Florida...12

Al Ver Verás...10

Peñarol...8

Racing...5

Zona 2

River...30 puntos (C)

Quilmes...27 (C)

Banfield...27 (C)

Círculo...26 (C)

Once Unidos...23 (C)

Independiente...23 (C)

Deportivo Norte...22 (+12)(C)

Argentinos del Sud...22 (+6)

Chapadmalal...13

San José...13

Talleres...9

Nación...8

San Lorenzo...7

Unión...1

Segunda fase

Zona Campeonato: Alvarado, Atlético MdP, River, Kimberley, Quilmes, Banfield,Círculo, Once Unidos, Independiente, Juventud Unida, General Urquiza, Deportivo Norte, Libertad y San Isidro.

Zona Reválida: Argentinos del Sud, El Cañón, Cadetes, Chapadmalal, San José, Boca, Almagro Florida, Al Ver Verás, Talleres, Nación, Peñarol, San Lorenzo, Racing y Unión.