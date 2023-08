Se terminó el amor: De Paul y Tini confirmaron que su relación no va más

El futbolista campeón del mundo, Rodrigo De Paul, y la estrella pop Tini Stoessel confirmaron este martes que decidieron poner fin a la historia de amor que habían comenzado hace menos de un año.

La decisión fue oficializada pasadas las 19.30. El jugador y la cantante compartieron un breve comunicado en forma simultánea a través de sus redes sociales. "Quiero contarles que con Tini decidimos terminar nuestra relación", escribió De Paul, en un tuit.

El posteo de De Paul en Twitter.

De Paul y Tini reconocieron que compartieron "momentos muy lindos" y aseguraron, pese a la ruptura, que se quieren y respetan "mucho". "Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", cerraron.

El posteo del jugador no hace más que confirmar los rumores de separación que habían tomado cada vez más fuerza en los últimos días. Por ahora, no se conoció una repercusión de parte de Tini.

La primera voz en sembrar las sospechas sobre la ruptura fue la Paula Varela publicó: “Último momento: Tini y De Paul separados”. Al aire de ¿Qué pretende usted de mí?, por Canal de la Ciudad, la periodista informó: “Lo que me dicen es que no fue por falta de amor, no es que uno dejó de amar al otro. Sino que en algún punto los proyectos que tienen los fueron distanciando”.

“Él es padre y está en otra etapa de la vida, ella tiene muchas cosas por delante y pasó cuestiones de salud que contó... Fueron cosas que los distanciaron y están como en ese momento de reelegir caminos. Hoy están separados”, había dicho hace un par de semanas.