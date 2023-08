El envión liberal no le sirve a Raverta para achicar la distancia con Montenegro

Javier Milei dio el batacazo en estas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) a nivel nacional y se consolidó como el candidato más votado, desmembrando las intenciones electorales de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio que en las generales de octubre correrán de atrás. Sin embargo, en Mar del Plata ese escenario de tercios no se terminó de consolidar y aunque el candidato a intendente de La Libertad Avanza, Rolando Demaio, hizo una muy buena performance, el envión liberal no es suficiente para restarle votos al intendente Guillermo Montenegro y la aleja de la carrera a la candidata de Unión por la Patria, Fernanda Raverta.

Encuentro Marplatense, el espacio programático en el que confluyen Unión por la Patria y Acción Marplatense en General Pueyrredon, armó su búnker en el hotel 13 de Julio ubicado en inmediaciones de Bartolomé Mitre y 9 de Julio. Banners, monitores con las imágenes que sintonizaban distintas señales de televisión en vivo para seguir la cobertura minuto a minuto y trabajadores gastronómicos repartiendo bebidas y sánguches le daban marco a un gran salón, elegido para esperar el recuento final de los votos.

Inclusive más de lo que estaba previsto, los primeros datos provisorios de la noche se demoraron e hicieron colmar de paciencia a más de uno. Los primeros trascendidos, cerca de las 20, daban cuenta de una muy buena elección de Javier Milei a nivel nacional. ¿El candidato libertario Rolando Demaio, podría arrastrar los votos y recortarle a Montenegro? El escenario de tercios parecía replicarse a nivel local.

Fernanda Raverta llamó a ampliar Encuentro Marplatense de cara a octubre. Foto: 0223.

Fernanda Raverta se funde en un abrazo con la candidata a concejal Eva Ayala. Foto: 0223.

La expectativa era grande y la espera se hacía larga. Los armadores políticos del espacio no se apresuraban a lanzar cifras ni tendencias y se manejaban con total cautela. Con el correr de las horas comenzó a llegar el electorado afín con Encuentro Marplatense y varios dirigentes daban vueltas por el salón del hotel. Finalmente, pasadas las 22.30, el secretario a General de la Presidencia, Julio Vitobello, comunicó los primeros resultados que cayeron como un baldazo de agua fría. Si bien se esperaba una buena performance del líder de La Libertad Avanza a nivel nacional, nada hacía prever que se consolidaría primero. Los datos que se conocieron de la elección del gobernador Axel Kicillof despertaron algo de fervor y desataron los primeros aplausos de la noche. Pero la tendencia a favor de Montenegro en Mar del Plata volvió a aplacar los ánimos.

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) llegó a estas elecciones con la firme decisión de convertirse en la primera intendenta de General Pueyrredon. Tras perder en octubre de 2019 el mano a mano con Montenegro por apenas 9.712 votos, días previos al cierre de listas Raverta selló un "acuerdo programático" con Acción Marplatense para capitalizar los votos de Gustavo Pulti, quien en las últimas Paso había conseguido 70.480 votos, el 18,3%. Sin embargo, para las elecciones legislativas de 2021, el espacio comunal del ex intendente quedó relegado en el quinto lugar inclusive por detrás de Avanza Libertad y el Frente de Izquierda con apenas el 3,59%.

Al trazar una comparativa con los comicios de cuatro años atrás, la dirigente marplatense ganó tres puntos para redondear poco más del 31%. Pero el envión liberal no fue suficiente para achicar la distancia con Montenegro, quien incluso llegó a replicar su desempeño y consiguió un amplió respaldo.

Los militantes, entre aplausos y caras "largas" por los resultados. Foto: 0223.

Por eso, en su discurso ante decenas de militantes, Raverta llamó a ampliar las bases y convocó a sumarse a sus filas a los votantes que eligieron a candidatos que no pasaron el piso del 1,5% y no tendrán representación en las generales de octubre. “No tengo ninguna duda de que este resultado demuestra que somos miles y miles los que queremos modificar el rumbo de la ciudad y el estado de esta gestión local, que deja mucho que desear. Acá hay lugar, mucho compromiso y convicción para seguir sumando aliados. Hay un lugar para los que no encuentran en el oficialismo local una tranquilidad. Acá estamos para recibirlos con los brazos abiertos. Hay lugar para cada uno", prometió.

Tras el discurso en el que apenas se limitó a hablar la titular de Anses, la militancia se retiró a un ritmo pausado digiriendo las cifras pero sin perder las expectativas. Con mucho trabajo por delante, Raverta y su equipo deberán redoblar los esfuerzos para pelar por el despacho comunal en una ciudad que parece ser esquiva al peronismo.