Tensión en el microcentro por una fuga de gas: evacuaron un edificio

Momentos de tensión se vivieron este martes por la mañana mientras un grupo de obreros que realizaban refacciones en la vereda de una barbería de Av Luro al 2500 cortaron con una amoladora un caño de gas y generaron una importante fuga que derivó en la evacuación de los locales de la cuadra y la evacuación preventiva de los vecinos que se encuentran en el lugar.

Según explicó a 0223 Rodrigo Goncalvez, titular de Defensa Civil, pese a la magnitud de la fuga, no se registraron personas intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono. En esta línea el funcionario indicó que, los obreros no se percataron de la presencia de la tubería "porque el medidor no se encuentra en la vereda del local sino que está unos metros desplazado.

"La obra no estaba a cargo de personal de Camuzzi sino que se trataba de obreros particulares", señaló Goncalvez al tiempo que indicó que hasta que baje la densidad del gas permanecerá evacuada la zona que, como medida preventiva se encuentra con el suministro de energía eléctrica interrumpido.

De acuerdo a la información oficial, durante la evacuación del edificio, personal de Same asistió a dos adultos, uno de ellos se descompensó mientras salía del lugar y otro cayó al piso y recibió curaciones en el brazo y la pierna derecha.

En el lugar trabaja además una dotación de bomberos que, como forma preventiva desplegó "una línea de manguera auxiliar de 25mm con lanza de corte" y por estas horas permanece en el lugar y trabaja en la prevención por acumulación de gas en el local y el sótano del edificio.

Por último, el titular de Defensa Civil, aseguró que "la situación está controlada" y se espera que, con el correr de las horas, la zona retome su actividad habitual.

Noticia en desarrollo