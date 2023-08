Sobreseyeron a la joven que mató a su pareja de una puñalada para defenderse

La joven de 24 años que a mediados de enero mató a su pareja de una puñalada en el barrio Libertad cuando éste la atacó a golpes, fue sobreseída de manera definitiva por la Justicia tras considerar que actuó en legítima defensa, una de las causales de justificación previstas en el Código Penal.

La decisión del Juez de Garantías Juan Tapia confirmó el pedido que había realizado la fiscal Andrea Gómez tras analizar la totalidad de los elementos reunidos durante la investigación que Brenda Tello actuó en defensa propia y de su hijo “empleando un medio racional para repeler una agresión ilegítima, generada sin provocación alguna por parte de ella en el contexto de violencia de género”.

Resolución de la Justicia de Garantías.

Tello –asesorada por el abogado penalista Mauricio Varela- confirmó en su primera declaración que reaccionó a un violento ataque de Alan Yair Salinas (26) mientras ella tenía a su bebé, de poco más de un año, en brazos. "Yo estaba esperando a mi mamá. Él llega agitado. Le pedí que se quedé con el nene y me dijo que se tenía que ir, y entonces yo le dije lo de siempre, que me quería separar y que se tenía que ir de mi casa. Ahí, entonces, él me dijo 'me tenés podrido' y me dio tres piñas en la cabeza", afirmó la mujer según consta en la testimonial de la causa.

En la resolución de diez páginas a la que tuvo acceso 0223, el titular del Juzgado de Garantías N°4 concluyó que “Brenda Tello vivía en un marco de violencia y sumisión tanto física como emocional del que Salinas era responsable. Por ello la agresión recibida por Tello el día 24 de enero de 2023, se enmarca en un accionar ilegítimo, que, además, resultaba ser una conducta repetitiva por parte del nombrado”.

En esa misma línea tuvo en cuenta que la lesión ocasionada por Tello a Salinas era una única lesión, menor a dos centímetros, la que en un primer momento no fue considerada por el médico de turno de la Sala Ameghino como impresionara de gravedad y por lo cual fue derivado al Higa para mayor control, donde finalmente se produjo el deceso.

“De la valoración conjunta de toda la evidencia puede inferirse que la intención de Tello fue defenderse de una agresión ilegítima (que no era la primera que sufría) y que colocaba en riesgo su propia integridad física como la de su hijo. Para ello, seleccionó el primer objeto que tuvo a su alcance en el monoambiente que habitaban (un cuchillo), ello en un contexto en el que además tenía a su hijo en brazos, produciéndole una única lesión que finalmente causó el fallecimiento de Salinas”, agregó.

Abogado Mauricio Varela. (Foto: archivo 0223).

El Juez sostuvo tener claro que aún en el contexto de defensa, Tello no quiso matar a Salinas. “La circunstancia de haber aplicado un solo puntazo como forma de repeler la agresión vigente, sumado a que fue la misma imputada la que pidió ayuda para que asistan a Salinas y que además estuvo presente en la Salita donde se lo atendió en primer lugar como en el Higa a donde fue derivado posteriormente, me persuaden de esa afirmación”, concluyó.

Tello estuvo detenida dos semanas tras el homicidio ya que el 8 de febrero recuperó la libertad luego de obtener la excarcelación extraordinaria que había solicitado el abogado defensor Mauricio Varela.