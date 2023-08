"Me amo y me elijo": una mujer de 49 años se casó consigo misma

El concepto de amor propio cada vez toma más fuerza. Y fue así, que en un acto de determinación, Mariel Narbona, una mujer de 49 años de la provincia de Córdoba, sorprendió a todos al decidir casarse consigo misma. Esta historia causó repercusiones en la ciudad y abrió la discusión sobre la sologamia, un término que describe a aquellas personas que eligen pasar el resto de sus vidas en compañía exclusiva de sí mismos.

Por su parte, la protagonista de esta historia explicó en una entrevista al canal TN que su decisión tenía un propósito distinto. "Quería conocerme y comprometerme conmigo misma. Me caso conmigo misma para cuidarme, entenderme y escucharme".

Mariel, ya se había contraído matrimonio anteriormente con su exmarido, una experiencia que describe como hermosa y de la cual no se arrepiente. Contó que mantiene una buena relación con todas sus exparejas.

Sin embargo, en esta oportunidad decidió centrarse en sí misma y en su propio proceso de autoconocimiento. "Quería casarme conmigo misma como un pacto y un proceso de autoconocimiento, para saber qué puedo ofrecerle a otra persona", reflexionó.

Sin embargo, Mariel no descarta en un futuro la posibilidad de unirse en matrimonio con otra persona, después de su experiencia personal considera que los papeles matrimoniales no son necesarios.

"Si llega el día en que conozco a alguien y decido casarme, estaré abierta a ello", dijo. Y finalmente habló sobre su presente: "Estoy completa, me gusto tal como soy, con mis virtudes y defectos. Me amo y me elijo", afirmó Mariel.