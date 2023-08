Acusado de matar a un joven tras una discusión por una gallina dijo que disparó al piso durante un forcejeo

El joven de 18 años acusado de matar a Jeremías Fredes de un balazo en el cuello en el barrio El Progreso en enero de este año y que a fines de junio se había negado a declarar, se presentó en Tribunales y dio una versión exculpatoria. Al término del trámite, Brandon Ledesma fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal 44 de Batán.

Jeremías Fredes fue asesinado de un disparo en el cuello en el barrio El Progreso.

Acompañado por el abogado penalista Mauricio Varela, el imputado dijo que ese día forcejeó con la víctima cuando entró a su casa, le sacó un arma que tenía y efectuó un solo disparo al piso. Según su relato, Fredes entró corriendo a su hermano tras una discusión y luego que él le quitara el arma y disparara, salió a la calle.

"Yo de mi casa no salí, me quedé en el patio delantero porque no se si afuera había armas porque se estaban peleando", le dijo al fiscal Fernando Berlingeri que está reemplazando a la fiscal Romina Díaz en la Unidad Funcional de Instrucción N°6. En su versión, Ledesma se ubica en un lugar distinto al que lo coloca la hipótesis oficial: para los investigadores el imputado tomó un arma del interior de su casa y le disparó a Fredes en la calle.

Jeremías Fredes tenía 18 años y era oriundo de Santa Rosa, La Pampa. Recibió un balazo en el cuello en la madrugada del 8 de enero, en el barrio El Progreso, en el marco de una pelea vecinal. La disputa ocurrió cuando cuatro jóvenes arrojaron piedras contra el auto de la mamá y, tras esa situación, se robaron la gallina de unos vecinos.

Los cuatro jóvenes empezaron a correr con la gallina y dos hijos de los vecinos los persiguieron en moto y, en ese contexto, comenzaron a agredirse, entre golpes e insultos. Fredes intervino para intentar calmar la situación, pero Brandon Ledesma entró a su casa para tomar un arma y luego le disparó al chico.

El sospechoso estuvo prófugo varios meses y fue detenido el 29 de junio cuando circulaba en una moto Honda Tornado cuando intentó evitar la presencia de personal policial en inmediaciones de las calles Carasa y Reforma Universitaria. El sujeto circuló hasta la calle Goñi al 1900 dónde abandonó el rodado, escapó corriendo y fue reducido tras una persecución.

Tras las actuaciones que se hicieron en la comisaría decimosexta fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación de Batán porque se hizo pasar por su hermano y dijo que era menor de edad. Sin embargo, en ese lugar fue correctamente identificado por personal del Gabinete de Homicidios de DDI que estaba a cargo de su búsqueda e hizo efectiva la detención.