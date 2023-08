Fuerte retroceso del dólar blue: a cuánto cerro la cotización en Mar del Plata y el país

El dólar blue cortó este jueves su racha alcista y cayó $20 hasta los $760 en la punta vendedora nacional, mientras avanzaron los tipos de cambio financieros y el Banco Central (Bcra) siguió comprando divisas. En los mercados de Mar del Plata quedó la cotización en $764 para la compra y $754 para al venta.

En otra rueda con alta volatilidad de la divisa paralela, llegó a caer hasta los $750, para recuperarse sobre el cierre de los negocios cambiarios en el mercado marginal. El blue cortó una racha alcista, que se profundizó después de las últimas elecciones de más de diez ruedas, se aleja del récord intradiario de ayer cuando llegó a los $795, pero se sostiene más de $150 por encima del viernes previo a las Paso.

La moneda informal perdió $20, la primera baja en el mes y la más pronunciada desde abril pasado, y cerró en los $760 para la venta y $750 en la compra, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

La brecha entre el blue y el tipo de cambio oficial quedó en el 115,7%, tras tocar ayer un intradiario de 127,1%, el mayor nivel desde julio del año anterior. El BCRA terminó la jornada con compras por unos US$ 184 millones en el mercado y en la semana acumula adquisiciones por US$ 647 millones y en el mes supera los US$ 780 millones.

Los negocios de contado llegaron a US$ 389 millones en el mercado mayorista, con lo que el BCRA compró más de la mitad operado y finalizó su intervención con saldo comprador por cuartos día seguido.

El dólar mayorista cerró a $349,9 por unidad, igual que en el cierre anterior, y en las primeras dos horas de la rueda casi no registró operaciones. Entre los tipos de cambio que aplican sobre los gastos del turismo en el exterior el dólar Qatar se ubica en los $ 660,4 y el ahorro y el dólar tarjeta operan en $642.

En la bolsa porteña el dólar Contado con Liquidación registró una fuerte suba y cotiza a $ 737,2 y la brecha con el oficial se ubica en un 110,7%. El dólar MEP o Bolsa, también volvió a subir, tras el retroceso anterior y avanza hasta los $ 661,65, se mantiene en $120 por debajo del blue y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 89%. El dólar oficial sin impuestos, cerró en el Banco Nación a $365,50 y entre los bancos privados el promedio fue de $367,5.