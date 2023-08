Condenan a un hombre que abusó a su sobrina adolescente tras ofrecerle marihuana

Un hombre de 48 años que en agosto de 2021 abusó a una de las dos sobrinas adolescentes que fueron a dormir a su casa tras ofrecerle alcohol y marihuana, fue condenado en las últimas horas a dos años y medio de prisión de efectivo cumplimiento tras el debate que se hizo en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3. En virtud de que David Passarino está detenido desde el momento de la denunica, el vencimiento provisorio de la pena va a operar en febrero del año próximo.

Los jueces Federico Wacker Schroder, Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro dieron por probado los hechos que llevó a juicio la fiscal Florencia Salas y que ocurrieron la madrugada del 10 de agosto de 2021 en una vivenda ubicada en inmediaciones de las calles Bronzini y Falucho cuando la víctima -de 17 años- y una hermana se quedaron a dormir en la casa de su tío.

El imputado seguirá detenido. (Foto: archivo 0223).

Según la hipótesis fiscal, Passarino perpetró el abuso contra su sobrina en circunstancias de haberla invitado junto a su hermana a cenar a su domicilio y tras ofrecerle a ambas alcohol y marihuana. El imputado aprovechó que la víctima quedó semiinconsciente para "efectuarle actos corporales de tocamiento con connotación sexual sobre el cuerpo, en particular en su vagina, sin su consentimiento".

La hermana de la víctima intercedió en su defensa tras escuchar el llanto y cuando ingresó a la habitación descubrió que estaba totalmente desnuda en la parte inferior de su cuerpo. Luego de esa intervención, llamaron a sus tíos para que las fueran a buscar y después llegó la policía.

Los jueces indicaron que la víctima no expresó su consentimiento para las los tocamientos con connotación sexual que el imputado ejecutó sobre su cuerpo; ni antes de acostarse ni cuando fue a la cama, porque no se sentía bien y que Passarino no solicitó su consentimiento cuando se introdujo en la cama en la que ésta se encontraba, y la tocó en sus partes íntimas.

"El consentimiento no puede inferirse de ninguna conducta de la víctima previa a los abusos: ni del hecho de haber concurrido voluntariamente al domicilio del imputado, ni de la circunstancia de haberse quedado a dormir y haber accedido a acostarse en su cama, luego de consumir un poco de alcohol y marihuana. Lo contrario implicaría reproducir estereotipos de género altamente discriminatorios con relación a la víctima", señalaron.

Los magistrados agregaron que "la inexistencia de resistencia u oposición de la víctima no puede ser equiparada ni confundida con su consentimiento".

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 se descartaron eximentes de la responsabilidad penal y valoraron como atenuante el buen concepto que se presume y la ausencia de antecedentes penales. En cuanto a los agravantes, tuvieron en cuenta el pedido fiscal de considerar el suministro de marihuana a una menor para facilitar la consumación del delito.

Tras declarar a David Passarino autor penalmente responsable del delito de abuso sexual, lo condenaron a la pena de dos años y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas. La pena impuesta vencerá el 9 de febrero de 2024 ya que el imputado está detenido ininterrumpidamente desde el día de los hechos