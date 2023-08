A Círculo otra vez se la hicieron difícil fuera de casa

En la previa, empatar en "El Fortín" de Bahía Blanca no era un mal resultado. Por el desarrollo del partido, seguramente que tampoco. Pero Tomás Casas hizo méritos suficientes para volverse con el arco en cero y la defensa había mostrado solidez y concentración para anular a un rival que quiere pelear por el ascenso y que apeló permanentemente al remate desde afuera porque no pudo entrar. Sin embargo, Cristian Rubiano tomó demasiado protagonismo, cobró dos penales que dejaron muchas dudas y de los dos derivaron expulsiones para hombres de Círculo que terminó aguantando con 9 un 1 a 1 que suma mucho frente a Villa Mitre, por la 26ta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A.

En Viedma le pasó lo mismo. Lo que no podía hacer Sol de Mayo, le colaboró Fernando Rekers. Ahora fue el pampeano Rubiano el que ayudó a Villa Mitre a mantener el invicto como local (9 triunfos y dos empates hasta hoy). No porque el local no haya hecho méritos, porque fue dominador en gran parte del partido y jugó todo el complemento en campo rival. Pero no la podía meter, por una actuación notable de Tomás Casas y por la falta de ideas propias, repitiéndose en centros o probando desde lejos sin éxito.

El arranque fue equilibrado, el partido se jugaba como quería Círculo, lejos de los arcos y sin jugadas de peligro. El objetivo era que los minutos corrieran y tratar de jugar con la desesperación del local. Mucho más cuando a los 21', Diego San Julián la agarró afuera del área y metió un derechazo bárbaro que sorprendió a Moyano y abrió el marcador. Al equipo de Mungo le costó algunos minutos recomponerse de ese golpe y empezó a llevar al Papero mas cerca de Casas, aunque no sufrió más de la cuenta. Algunos remates que se perdieron afuera, la seguridad del "1" y la solvencia defensiva sostuvieron la ventaja. La más clara fue de Tunessi, luego de un desborde de Jara, que se fue cerca.

En el complemento, el dominio fue aún mayor, pero lo remates externos se asentuaron. Enzo González, centralizado, fue el mejor y el más peligroso. La figura de Casas se empezó a agigantar y De Sousa cerró justo cuando Jeldres se acomodaba para sentenciar al arquero. Los cambios le dieron más presencia en el área al local y el "1" mantenía la diferencia con buenas atajadas cuando lo necesitaba y con seguridad en las restantes. A los 24', casi se desmorona todo. Porque Ricardo Tapia entró al área, Cotto hizo todo lo posible para no tocarlo, el delantero se tiró y Rubiano compró (y encima amonestó al central). Como si le faltara algo, Tomás Casas adivinó la intención de Tunessi sobre su derecha y lo atajó. En la siguiente, Cotto dividió, recibió la segunda amarilla y se fue a las duchas con mucho tiempo por delante.

Era cada vez más aguantar y aguantar. Ingresó Dimare para rearmar la defensa y Mungo sumó más delanteros. El arquero, con el pie, desactivó un mano a mano y en el rebote de Peralta, Roselli la sacó sobre la línea. Los minutos se iban y las ideas de Villa Mitre también. Pero...otra pelota que cayó al área, el "Sapo" fue a disputarla con un delantero y el árbitro, sin dudar, marcó el penal y expulsó al exAldosivi, en una jugada que no se llegó a apreciar ningún golpe. Esta vez Martín Peralta no falló, la puso abajo, contra el palo derecho de Casas que se quedó parado y llegó el empate. Los 6' de adición pudieron dejar sin nada al Papero que lo aguantó, otra vez, en las manos de Casas, que sacó por encima del travesaño un gran disparo de Cuenca.

Fue empate con gusto a mucho y empate con gusto a poco. El punto, en esa cancha, contra ese rival, sirve mucho. La forma, la bronca y el saber que se estuvo tan cerca de traerse todo, le dejan un sabor no tan dulce.

Síntesis

Círculo Deportivo (1): Tomás Casas; Diego San Julián, Jano Martínez, Nahuel Roselli, Gabriel Ferro y Damián Schvindt; Francisco De Sousa, Sebastián Heredia y Leonardo Verón; Imanol Enríquez y Diego Martínez. DT: Damián García.

Cambios: ST 9' Samuel Cotto por J.Martínez, 29' Valentín Dimare y Eduardo Scasserra por De Sousa y Enriquez, y 43' Axel Pereyra y Jeremías Bertacin por D.Martínez y San Julián.

Villa Mitre (Bahía Blanca) (1): Daniel Moyano; Ramiro Formigo, Leonardo Hertel, Federico Mancinelli y Cristian Georgerino; Ricardo Tapia, Agustín Cocciarini y Maximiliano López; Enzo González: Maximiliano Tunessi y Gabriel Jara. DT: Carlos Mungo.

Cambios: ST 16' Martín Peralta y Sebastián Jeldrés por Cocciarini y Jara, 30' Lucas Goberville por Formigo y 38' Cristian Cuenca y Federico Tanner por Georgerino y Mancinelli.

Goles: PT 21' San Julián (CD); ST 42' Peralta, de penal (VM).

Incidencias: ST 24' Casas (CD) le detuvo un penal a Tunessi (VM), 26' expulsado Cotto (CD) y 41' expulsado Roselli (CD)

Árbitro: Cristian Rubiano, de Santa Rosa.

Estadio: "El Fortín".