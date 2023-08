Vélez festejó en el debut

Vélez Sarsfield venció a Barracas Central como local por 1 a 0 con gol en contra de Fernando Prado, en partido correspondiente a la primera fecha de la Zona A por la Copa de La Liga Profesional (LPF).

El conjunto de Liniers consiguió una importante victoria para comenzar el certamen alejándose de los puestos de descenso. En un partido parejo, el equipo dirigido por Sebastián Méndez aprovechó un error de la defensa visitante y mantuvo el resultado, obteniendo un ajustado triunfo. Con los refuerzos Braian Romero, Francisco Pizzini y Elías Gómez como titulares, el "Fortín" comenzó el encuentro decidido a atacar. Tras unos primeros minutos de dominio, la visita emparejó el trámite, aunque sufrió las lesiones del defensor Juan Ignacio Díaz y del arquero Andrés Desábato, quienes fueron reemplazados por Fernando Prado y Guido Villar, respectivamente. Fue el defensor de Barracas recién ingresado quien desvió un centro del juvenil Giianluca Prestianni y metió la pelota en su propio arco, en lo que representó el único gol del partido, a los 34 minutos del tiempo inicial. Ya con la ventaja, los de Liniers dominaron el resto de la primera mitad, con excepción de los últimos instantes, donde el ‘Guapo’ arriesgó en ataque y casi lo iguala mediante un tiro libre de Rodrigo Insúa, bien atajado por el uruguayo Leonardo Burián.

Para el complemento, el entrenador visitante, Sergio Rondina, decidió el ingreso de Lucas Colitto, fundamental en los intentos de Barracas por llegar a la igualdad. Sus intervenciones, sumadas a las de Insúa, pusieron en aprietos al conjunto local durante los primeros 20 minutos. Pasado el vendaval, Vélez recuperó la pelota y el trámite del partido, con muy buenas actuaciones del ex Talleres Francisco Pizzini, de Prestianni y del ex Tijuana de México, Braian Romero, quien tuvo la posibilidad de ampliar la ventaja en un mano a mano desperdiciado. En los últimos minutos, Barracas fue con intensidad a buscar el punto, pero con poca claridad. Al local no le sobró nada, aunque terminó obteniendo una justa victoria en su debut en la Copa de La Liga.