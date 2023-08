Internaron a un taxista que chocó en Nueva Pompeya

Un choque entre un taxi que manejaba un hombre de 43 años y un Toyota Etios rojo conducido por un hombre de 29 en el barrio Nueva Pompeya terminó con la internación del primero de ellos en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Personal policial llegó a la zona de Guido y 9 de Julio donde por causas no establecidas colisionaron los dos rodados. Una ambulancia del Same trasladó al trabajador del volantes en estado lúcido, consciente y con politraumatismos que no ponían en riesgo su vida.

Agentes de tránsito realizaron los controles de alcoholemia, ambos con resultado negativo, y secuestraron el rodado particular porque la VTV y la licencia del conductor estaban vencidas.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal Pablo Cistoldi dispuso la formación de una causa por Lesiones culposas.