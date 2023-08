Central y Atlético Tucumán quieren ratificar un buen primer semestre

Rosario Central, que mantiene la base del torneo pasado aunque perdió a su goleador Alejo Véliz, recibe a Atlético Tucumán, que dejó una buena imagen en el último semestre, en un partido válido por la Zona A que será uno de los cinco que le darán continuidad a la fecha inicial de la Copa de la Liga. El encuentro se jugará este domingo a partir de las 16.30 en el estadio Gigante de Arroyito, de Central, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y televisado por la señal ESPN Premium.

El equipo rosarino que dirige Miguel Ángel Russo iniciará el certamen con el objetivo de clasificarse a una copa internacional, y con la baja sensible de Véliz, vendido al Tottenham Hotspur inglés en 23 millones de dólares en la mejor operación del club en su historia. En lugar de Véliz, el entrenador no definió si incluirá a Octavio Bianchi o al mexicano Luca Martínez Dupuy, mientras que en la defensa tampoco está claro quien ocupará el lateral derecho entre Ismael Cortez y el juvenil Ulises Ciccioli. Central no contará en este semestre con Francis Mac Allister, quien sufrió la rotura de ligamentos, y su lugar en el mediocampo será para Agustín Toledo o Tomás O'Connor.

Su rival, Atlético Tucumán, se mostró renovado en el último segmento del torneo pasado cuando asumió la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez (en reemplazo de Lucas Pusineri), y desde junio hilvanaron una serie de cinco triunfos y un empate. En el inicio de la Copa de la Liga, Atlético Tucumán no tendrá a Bruno Bianchi y Guillermo Acosta, ambos suspendidos, ni a Marcelo Ortiz, lesionado, y sus puestos serán ocupados por Hernán De La Fuente, Francisco Flores y Ramiro Carrera, quien regresó luego de un pase por el Cruz Azul, de México.