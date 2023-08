Alvarado no lo pudo romper y se quedó con un punto con gusto a poco

La imagen se repite. Los jugadores de Alvarado se agarran la cabeza, no pudieron aprovechar sus chances e igualaron sin goles con All Boys. (Fotos: Diego Berrutti)

Fue un empate con sabor a derrota. Si bien sirve para seguir sumando y alejarse del descenso, no alcanza para el otro objetivo de acercarse a la zona del Reducido. Alvarado, después de un comienzo errático, tomó el control del partido, fue superior a All Boys, pero no pudo aprovechar sus chances, por momentos abusó de los centros, y terminó igualando sin goles por la trigésima fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

NOTA EN DESARROLLO