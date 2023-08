Alvarado busca volver a la victoria

Alvarado hace cuatro partidos que no gana, pero su última imagen ante un rival de fuste como Estudiantes de Río Cuarto, fue buena y lo deberá ratificar con una actuación convincente y, por supuesto, un triunfo como local sobre All Boys, este domingo a las 15.30, en el José María Minella, por la trigésima fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

Apenas dos puntos de los últimos 12, son demasiado poco para un equipo que tenía ambición de llegar al Reducido. Por otro lado, si bien no se volvió a complicar con la parte de abajo, le descontaron y no quiere sorpresas. Por eso, es fundamental volver al triunfo para acercarse de nuevo al objetivo de pelear con los de arriba y no penar con el fondo.

La mala noticia para el "torito" es la ausencia del capitán José Luis Fernández, un hombre clave de mitad de cancha en adelante, por su inteligencia, claridad y buena pegada. El "10" sumó la quinta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión. En su lugar volvería Mauro Albertengo, para jugar con dos delanteros, y Sebastián Jaurena podría jugar en su posición natural, cerca de los volantes para, a partir de ahí, aprovechar su visión y los lanzamientos pra los hombres de punta.

Enfrente habrá un All Boys que se replica casi como en espejo, de campaña regular, lejos de los puestos de arriba y con algo de aire abajo. En la última fecha derrotó 1 a 0 a Flandria y viene a Mar del Plata a recuperar algo del terreno perdido en cada excursión.