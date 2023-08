Villa Mitre fue más en los 90, Chaco For Ever festejó en los penales

Chaco For Ever, de la Primera Nacional, superó a Villa Mitre de Bahía Blanca, del torneo Federal A, por 4-3 en definición por penales tras empatar en cero en el tiempo regular, y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina. Los cuatro penales convertidos para el conjunto chaqueño fueron ejecutados por Emanuel Díaz, Leandro Allende, Matías Romero y Enzo Bruno; mientras que el arquero Luciano Silva le tapó uno a Martín Peralta y el restante lo falló Maximiliano López por encima del travesaño. Chaco For Ever, que pelea por mantener la categoría en la Primera Nacional, ya eliminó a Sarmiento de Junín y a Rosario Central.

Villa Mitre mostró mayor ambición por llevarse la victoria durante el tiempo regular y una de las más claras estuvo en los pies de Maximiliano López, en el complemento, aunque falló en su definición. Posteriormente, siempre con la idea de buscar sociedades y pelota al piso, Maximilano Tunessi tuvo la posibilidad de poner Villa Mitre al frente, cuando enfrentó al arquero Silva pero definió defectuosamente con un remate de pie abierto. La mejor opción para Chaco For Ever se dio recién a los 30 minutos del complemento cuando Claudio Villagra se encontró de frente con un centro preciso y remató desde el punto del penal pero su intento terminó en el córner tras una gran atajada de Daniel Moyano.



En los últimos pasajes del juego, Villa Mitre y Chaco For Ever se conformaron con definir con los penales y es por eso que ambos terminaron en la definición desde los 12 pasos, donde se sintieron más cómodos los chaqueños. Ahora, en la siguiente instancia, el "Negro" chaqueño jugará con el ganador del cruce entre Estudiantes de Río Cuarto, de la Primera Nacional, o Defensa y Justicia, de la Liga Profesional.