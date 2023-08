Boca no pudo, Racing no quiso y quedó todo abierto para la revancha

Cavani y Piovi fue uno de los duelos de la noche. El uruguayo tuvo mucha participación de espalda, metió un buen cabezazo, pero no tuvo tantas claras.

Se esperaba una serie pareja y así fue. Lo que no se esperaba era que uno de los dos fuera tan superior en el juego. Boca salió decidido desde el primer minuto y dominó a Racing a lo largo de casi todo el partido, pero no le sirvió de nada, falló en los metros finales, no tuvo precisión en el último tramo de la cancha y la "academia", casi sin patear al arco, hizo negocio, se llevó un 0 a 0 de "La Bombonera" y tendrá la oportunidad de definir el pasaje a la semifinal de la Copa Libertadores en su cancha el próximo miércoles a las 21.30. Sampaio debió expulsar a Rojo en el primer tiempo.

Boca, especialmente en la primera parte fue amplio dominador del juego pero careció de precisión a la hora de definir. Los dirigidos por Fernando Gago estuvieron desconocidos en los primeros 45 minutos y en la parte final, con otra actitud, emparejaron las acciones. Sin embargo, sin hacer ningún mérito sobre el final del partido Maximiliano Romero se encontró solo ante el arquero de Boca, Sergio Romero, tras un gran pase de Jonathan Gomez, de aceptable partido, pero cabeceó a las manos del arquero de Boca. En los locales se destacaron el juvenil Nicolás Valentini en la defensa, Cristian Medina y Ezequiel Fernández en el medio y Edinson Cavani en la ofensiva, junto al posteriormente lesionado Valentín Barco. El atacante uruguayo no mostró atisbos de estar lesionado y a su aporte en ofensiva le agrego sacrificio y espíritu de equipo.

En el primer tiempo Boca fue superior y tendría que haberse ido en ventaja de haber concretado algunas de las oportunidades que tuvo. Con juego y actitud dominó a un rival que nunca pudo pisar fuerte en el medio, tuvo dificultades defensivas y no le creó ninguna llegada de riesgo al arco custodiado por Sergio Romero Antes del encuentro, cuando se terminó el misterio de la alineación que pondría en cancha el entrenador Jorge Almirón, muchos se sorprendieron porque de local y con la necesidad de ganar dispuso una línea de 5, con 4 volantes adelante y solo Edinson Cavani de delantero. Sin embargo en ,los primeros veinte minutos Boca fue un aluvión ofensivo donde Frank Fabra y Barco, de un lado, y Medina y Luis Advíncula del otro, que pensaban más en el arco de enfrente que en el propio. Mientras que Racing no podía salir de la presión, al desconcierto defensivo se sumaba la falta de creación de sus volantes.

A los 3 minutos Barco se apuró en lanzar un córner que Cavani convirtió en gol bien anulado por el arbitro Wilton Sampaio porque en el momento que el juvenil lanzó la pelota había otro balón dentro del campo. Después, a los 9' otro centro preciso del "Colorado" volante fue cabeceado por Cavani y Arias en gran atajada la mandó al córner. Boca era más y Racing una "sombra", a los 13 otro remate-centro de Barco casi se le mete a Arias en el ángulo izquierdo de su valla. Sin embargo a los 21 minutos y con todo controlado por los locales, Marcos Rojo saltó junto a Romero y le dio un codazo innecesario en su rostro al lado del juez, que como diría la tribuna "muñequeó" la situación y solo le sacó la tarjeta amarilla al capitán "xeneize". Luego vinieron tres oportunidades claras que tuvieron a Fabra y sus desbordes como protagonista. En una Nicolás Oroz la sacó casi en la línea y la otra la rechazó Leonardo Sigali cuando se introducía en el arco.

En el complemento, Racing, sin ideas salió a pelear más el partido, pero Boca seguía siendo el que tenía las mejores llegadas. A los 3 minutos la salida de Barco lesionado le quitó profundidad a su equipo y las acciones se empezaron a emparejar. Agustín Almendra, que ingreso por Oroz, remató de lejos a los 31 minutos, en el primer tiro al arco de su equipo en el partido. El volante fue insultado por los hinchas locales y silbado cada vez que tocaba la pelota. El final encontró a Boca en pleno ataque con cuatro delanteros y a Racing esperando el final con un empate que le abre mayores expectativas en la revancha.

El que pase jugará por los cuartos de final ante el ganador de la serie de octavos entre Deportivo Pereira y Palmeiras de Brasil, que esta noche pareció definirla a su favor con la goleada por 4 a 0 que logró en Colombia (le revancha será el miércoles próximo en San Pablo) con tantos de Raphael Veiga, de penal, Marcos Rocha y Mayke antes de los 35 minutos del primer tiempo, y Rony a los 37 del segundo período.