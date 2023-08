Los delitos contra la propiedad crecieron más del 35% en un año

El análisis de las 25.046 Instrucciones Penales Preparatorias que se iniciaron durante el primer semestre de 2023 en el Departamento Judicial de Mar del Plata permite establecer un crecimiento del 35,65% en las causas por delitos contra la propiedad. Hurtos y hurtos agravados tuvieron el mayor alza, en comparación con 2022, en la categoría que también incluye robo, robo agravado, daño, estafa y secuestro extorsivo.

Muchas de las causas son desestimadas.

De acuerdo a los datos del Informe de Control de Gestión a los que tuvo acceso 0223, entre el 1 de enero y el 30 de junio se iniciaron 10.948 IPP por delitos contra la propiedad contra las 8.071 del primer semestre del año pasado. Con excepción de las estafas -con una disminución en orden al 24%- todos los otros delitos de ese apartado tuvieron crecimiento.

Los delitos contra la integridad sexual tuvieron un incremento del 4,73% ya que se iniciaron 465 IPP, 21 más que en el primer semestre de 2022. Se iniciaron 302 causas por abuso sexual simple, 66 por abuso sexual con acceso carnal y 97 por otros delitos contra la integridad sexual.

En el mismo Informe de Gestión confirmó el descenso de un 1,87% en la cantidad de IPP por delitos contra las personas que incluye homicidios dolosos y culposos, lesiones leves y graves, abusos de arma de fuego y otros delitos contra las personas. Se iniciaron 2314 causas, 44 menos que el mismo periodo del año pasado.

Muchas IPP se inician a través de la denuncia en la App Mi Seguridad.

También se confirmó un descenso del 26,51% en los delitos contra la seguridad pública que incluye a los delitos contra la salud pública, estupefacientes, portación y tenencia de arma de fuego, entre otros. En tal sentido se destaca el inicio de 1.735 IPP por Estupefacientes, 592 menos que en 2022.

Los delitos contra la administración pública también crecieron según el informe y pasaron de 899 a 1.025. En ese rubro que creció un 14,02% aparecen los encubrimientos, desobediencia y otros delitos contra la administración pública.

Denuncias archivadas

Un dato significativo del reporte que, para algunos operadores, permite explicar el altísimo número de archivo de denuncias, es el crecimiento del 164,86% en las denuncias que se hicieron desde la aplicación Mi Seguridad: ingresaron 4.892 denuncias contra las 1.847 del primer semestre del 2022.

Las fuentes judiciales consultadas por este medio confirmaron que muchas de esas denuncias no se ratifican en el plazo de cinco días y quedan desestimadas de manera automática.

Crecieron las denuncias por delitos contra la propiedad.

"Algunos de los denunciantes inician el trámite por la App para poder presentarlo ante una compañía de seguro y luego no van a la dependencia, en algunos casos estimamos que para no ser repreguntados y que no se profundice la investigación", indicaron.

Esas denuncias que se realizan a través de la App son cargadas directamente en el sistema y no pasan por las comisarías a no ser que las personas ratifiquen las mismas en el plazo previsto. "Si no ratificás, se desestima automáticamente, es como que nunca hizo nada", concluyeron.