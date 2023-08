Sergio Masa: "Algunos tomaron deuda para financiar la fuga, nosotros para desarrollar los hidrocarburos"

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó este viernes que "así como algunos tomaron deuda para financiar la fuga de capitales y la timba financiera, nosotros la tomamos para construir el desarrollo del gas y del hidrocarburo en la Argentina", en referencia al crédito otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).



Así se manifestó al encabezar junto a la secretaria de Energía, Flavia Royon, y el presidente de Energía Argentina, Agustín Gerez, el lanzamiento de la licitación de las obras de Reversión del Gasoducto Norte en la localidad cordobesa de Tío Pujio.

Foto: captura video

Massa afirmó que la obra le permitirá a la Argentina llevar el gas de Vaca Muerta a la región Centro y Norte del país a un costo en pesos que resulta hasta "cuatro veces menor que el que se importa actualmente desde Bolivia".



Además, el candidato presidencial de Unión por la Patria sostuvo que Argentina "está terminando de recorrer la salida de la crisis", y que "lo que viene para Argentina es desarrollo, inclusión, la construcción de un país federal en la suma de capital y trabajo" y que el 10 de diciembre "viene el tiempo de abrazar a todos y convocar a un gobierno de unidad nacional".

En un acto que encabezaba en la localidad cordobesa de Tío Pujio, Massa aseguró que esta decisión del Gobierno nacional permitirá "cuidar los dólares de las reservas, fomentar y promover el trabajo argentino, garantizar el abastecimiento energético y abaratar costos".

La reversión del Gasoducto Norte permitirá llevar el gas del yacimiento hidrocarburífero no convencional neuquino de Vaca Muerta a las industrias de las provincias de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.



Como también la conexión de hogares de esas siete provincias a las redes de gas natural y el desarrollo a escala de nuevas actividades industriales, especialmente la minería de litio, según informaron fuentes oficiales.

Toda la reversión del Gasoducto Norte generará 3.000 puestos de trabajo directos y 12.000 indirectos.

Una vez concluida la obra, habrá un ahorro anual de US$ 1.960 millones para el Estado; una baja el costo de generación eléctrica y del gas natural para las industrias del norte argentino; y exportaciones hacia el norte de Chile, al centro de Brasil y a Bolivia.



La reversión significará una inversión de US$ 710 millones por parte del Gobierno, de los cuales US$ 540 millones provienen de un crédito del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF), y el gasoducto estará en funcionamiento antes del invierno de 2024.

EL proceso está conformado por tres obras diferentes, que son complementarias a la etapa 2 del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK).



La primera de ellas es la construcción de un gasoducto entre las localidades de Tío Pujio y La Carlota en la provincia de Córdoba, en cercanías de Villa María, que consiste en 122 kilómetros con caños de 36 pulgadas.



Las otras dos son ampliaciones sobre el Gasoducto Norte, de 62 kilómetros y con caños de 30 pulgadas.



Además, se realizará la reversión del sentido de inyección de gas en cuatro plantas compresoras existentes en Ferreyra y Dean Funes (Córdoba), Lavalle (Santiago del Estero) y Lumbreras (Salta).

Sustitución de importaciones

Gerez: “Este círculo virtuoso se empieza a generar alrededor de la infraestructura que permitirá que Vaca Muerta demuestre todo su potencial". Foto: Prensa Energía

El presidente de Enarsa, Agustín Gerez, aseguró que la obra "aportará previsibilidad a los sectores de la demanda y la posibilidad de que los sectores industriales puedan acceder a un precio más competitivo de la energía”.



“Este círculo virtuoso se empieza a generar alrededor de la infraestructura que permitirá que Vaca Muerta demuestre todo su potencial", afirmó Gerez, quien destacó que la obra, junto al Gasoducto Néstor Kirchner, "le van a aportar de manera indirecta por sustitución de importaciones 6.400 millones de dólares a la Argentina".



En base a las previsiones, tras el lanzamiento de la licitación, "a mediados de octubre se podrán estar firmando los contratos con quienes resulten adjudicatarios y en mayo del año que viene tenerlo operativo", precisó el titular de Enarsa.