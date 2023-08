Comienza la segunda fecha del Torneo Oficial

Entre sábado y domingo, se disputará en las distintas canchas de la ciudad la primera fecha para los Top que ocuparán la segunda fase del Torneo Oficial Femenino de Hockey.

La Línea “A” se divide en dos zonas de seis equipos: la A1 pugnará por el campeonato y la A2 que se trata de mantener la categoría. La Línea “B”, en tanto, redistribuyó sus participantes en B1 y B2 para reordenar el resto del año y además, ir en búsqueda del ascenso directo y las dos promociones en juego. El cronograma de partidos es el siguiente:

TOP A1 (Sábado)

16.15 hs. – IDRA vs. Sporting (Estadio Panamericano)

16.15 hs. – Club Mar del Plata vs. Once Unidos (Club Mar del Plata)

16.15 hs. – Universitario vs. Trinity (Universitario)

TOP A2 (Sábado)

16.15hs. – Banco Provincia vs. CUDS (en Banco Provincia)

16.15 hs. – Biguá vs. CET (Pinamar) (en Biguá)

16.15 hs. – IAE Club vs. Del Valle (N) (en IAE Club)

TOP B1

26/8 – 14.45 hs. – Náutico vs. Serena (En CMH)

26/8 – 16.15 hs. – Sporting “B” vs. Mar del Plata Club “B” (En Villa Marista)

27/8 – 16.15 hs. – Miramar vs. MDQ 06 HC (en Mar del Plata Club)

TOP B2

26/8 – 16.15 hs. – CUDS “B” vs. IDRA “B” (en La Josefa)

27/8 – 16.15 hs. – Pueyrredón vs. Talleres (en Biguá)

27/8 – 16.15 hs. – Comercial vs. Libertad (en CMH)