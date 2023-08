Unión sorprendió en La Plata y se llevó un triunfazo

Unión dio la sorpresa en La Plata y venció por 3 a 1 a Estudiantes, que presentó un equipo alternativo por la revancha del próximo martes ante Corinthians de Brasil por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En este partido por la segunda fecha del grupo B de la Copa de la Liga Profesional, el equipo local abrió la cuenta por intermedio del colombiano Alexis Castillo Manyoma, nuevo refuerzo del 'Pincha'. Sin embargo, el conjunto visitante reaccionó en la segunda etapa y se llevó la victoria con los tantos anotados por Joaquín Mosqueira y Gonzalo Morales (2), adquisición procedente de Boca Juniors que lleva tres conquistas en el torneo.

El 'Tatengue' consiguió un triunfo histórico, ya que no se imponía a Estudiantes como visitante desde la temporada 1985-1986 por 1 a 0, con gol de Fernando Husef Alí. Por su parte, Estudiantes perdió el invicto como local en el ciclo del DT Eduardo Domínguez y sumó su tercera derrota consecutiva antes del duelo del martes ante los brasileños. Un primer tiempo para olvidar rápidamente jugaron los dos protagonistas. El equipo de Domínguez, con mucho recambio en la formación, no le encontró nunca la vuelta al partido. El once local estuvo errático y sin poder controlar el trámite Los dirigidos por el DT Cristian 'Kily' González se fueron animando con el correr de los minutos, tuvieron la posesión y el control del juego. Tanto es así que Unión generó 5 tiros de esquina contra ninguno del local. Más allá de ese dominio no hubo ideas y tampoco se arrimó peligro hacia la valla de Andújar. Estudiantes encontró una apertura inmerecida, cuando robó un balón en tres cuartos de cancha y la jugada derivó hacia la posición de Zapiola, quien levantó la cabeza y tiró un centro a la altura del segundo palo. La pelota superó al uruguayo Méndez, pero le llegó justa a Castillo Manyoma, quien puso la cabeza para vencer a Moyano y decretar el 1-0.

En la segunda mitad, el elenco santafesino halló rápido la igualdad, cuando Zenón ejecutó un tiro de esquina y Mosqueira sorprendió a la defensa, con un cabezazo fuerte. A los 11m., en tanto, Guasone jugó atrás para Andújar, quien demoró el despeje y entonces el atacante Dómina le robó la pelota. La cesión al medio encontró al 'Toro' Morales, quien solamente la empujó para el 2-1 visitante. Un rato más tarde, el delantero que está a préstamo desde Boca Juniors le ganó el mano a mano a Nicolás Fernández y definió con un zurdazo bajo y cruzado para ampliar las cifras. Unión ya había sacado una diferencia importante, que los juveniles del 'Pincha' no pudieron achicar, más allá de que un remate del pibe Axel Atum se fue cerca.