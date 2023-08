Alvarado busca mantener el invicto ante un Chicago encumbrado

A Alvarado se le terminó el "veranito" que vivió desde la llegada de José María Martínez, le encontraron la vuelta, perdió contundencia y no pudo potenciar ese momento para meterse de lleno en la lucha por la clasificación al Reducido. Si bien hace tres que no pierde, el dato más importante es que hace cinco no gana y cada vez queda más lejos ese objetivo. Si quiere mantener alguna ilusión, tendrá que vencer desde las 16 al duro Nuevo Chicago, como visitante, por la 31ra fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

Las novedades más salientes en la lista de viajeros de "Pancho" Martínez, es el regreso de José Luis Fernández, fundamental para la elaboración de juego y por su pegada en las pelotas paradas, tras cumplir la fecha de suspensión por acumulación de amarillas. Como contrapartida, perdió por lo mismo a Sebastián Ramírez, el mejor delantero que ha mostrado el "torito" en la temporada. Además, por primera vez está entre los convocados el juvenil Matías Pérez, categoría 2006, de las inferiores del club, que tuvo un paso por Vélez, y es uno de los mejores proyectos del fútbol marplatense.

Lo que más lo entusiasma al "toro" marplatense, es la historia. Se enfrentaron seis veces y nunca perdió contra el "toro" porteño. Con cuatro victorias y dos empates, por el presente de su rival un punto no sería un mal resultado, pero con todos los que ha dejado en el camino de local, parece que no sería suficiente para seguir en la pelea por el Reducido. Los de Mataderos peabla.

rdieron un partido de los últimos 13 y, de ganar, alcanzarán a Agropecuario en el segundo lugar de la t