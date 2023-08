Godoy Cruz y Central Córdoba se enfrentan con distintos objetivos

Godoy Cruz de Mendoza, con el objetivo de clasificar para una copa internacional, recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero, que está en el fondo de la tabla anual y sufre con el descenso, en un partido válido por la Zona B de la Copa de la Liga. El encuentro se jugará en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, a partir de las 14.30, con el arbitraje de Jorge Baliiño, el VAR a cargo del neuquino Darío Herrera y televisado por TNT Sports.

Godoy Cruz debutará en la Copa de la Liga debido a que el cotejo de la jornada inicial ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela, no se jugo porque el plantel mendocino no pudo viajar en avión por las malas condiciones climáticas. El "Tomba", dirigido por Daniel Oldrá, está tratando de clasificar para la Copa Sudamericana y la palabra "descenso" no figura en el vocabulario de la entidad cuyana.

Para Central Córdoba es todo lo contrario, solo suma 29 unidades en la tabla anual y forma parte del grupo que pugna por no perder la categoría. En el debut cayó 2-0 ante Newell's Old Boys en Rosario, con el debut de Omar De Felippe como DT en reemplazo de Leonardo Madelón, que estuvo en toda la LPF, y sumó su quinta derrota consecutiva.