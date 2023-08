Merecido homenaje al "Cholo" Ciano: "La radio y la televisión han sido mi vida"

Un centenar de personas se dio cita para reconocer al consagrado periodista Vicente Luis "Cholo" Ciano que le otorgó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) con motivo de sus más de 60 años de trayectoria en los medios de Mar del Plata.

Acompañado por su hijo Ariel Ciano además de amigos y un importante número de colegas, Cholo Ciano aseguró estar viviendo una jornada signada por la emoción.

"Realmente es una distinción de un valor importante porque se habla de una trayectoria, que acompaña unos 60 años en el medio. Pero por lo menos en mi caso nunca pienso en que sea tan importante como se menciona a mi tarea, que he ejercido con cariño, con mucho esfuerzo y con calidad, siguiendo una vocación que he tenido desde el primer día que estuve frente a un micrófono o a una cámara", expresó el "Cholo".

Ciano con Martin Monita.

Ciano que todavía hoy hace "un esfuerzo con felicidad en seguir trabajando porque me gusta estar en t odo momento viviendo la ciudad, viviendo la gente y fundamentalmente mantener el contacto con todos". "El periodismo ha sido mi vida, pero sólo una gran parte porque no fue más que mi familia, mi hijo, mis nietos, mi señora, los hermanos que he tenido", aclaró.

El acto tuvo lugar en las instalaciones del Teatro Auditorium y contó con la presencia de diversas autoridades y destacadas personalidades que se dieron cita para presenciar el evento cuyo marco fue además el Día de la Radiodifusión, celebrado el pasado domingo. Tras la finalización del evento, personal del Observatorio de la discriminación en Radio y Televisión de Enacom, brindó un charla taller para comunicadores y estudiantes de carreras afines sobre alfabetización en medios y tic.

Por cuestiones de agenda, el presidente del Enacom, Claudio Amobrosini se hizo presente con un afectuoso saludo en video en el que destacó la popularidad de Cholo Ciano y señaló que "su nombre es sinónimo de todo lo bueno que se puede hacer en el periodismo. Añares haciendo radio y televisión. Saludo desde la amistad, el respeto de siempre y el recuerdo desde mis inicios", expresó el funcionario desde la sede central del organismo.

Por su parte Martín Monita, a cargo de Enacom Mar del Plata compartió "el orgullo de todo el equipo de trabajo de la delegación y la profunda admiración a la figura de un referente del periodismo, la ciudad y el decir de su gente como es el Cholo Ciano". "El poder ser parte de este tipo de acontecimientos son una bocanada de aire en la gestión diaria", concluyó.