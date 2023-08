El desgarrador llanto de Flor de la V al confirmar la muerte de Silvina Luna

"Acabo de hablar con Fernando Burlando y lamentablemente tengo que decir que Silvina ya no está en este mundo", comentó Flor de la V en vivo.

Florencia de la V quebró en llanto en vivo luego de anunciar la triste muerte de Silvina Luna que se produjo este jueves luego de haber estado internada por más de tres meses.

"Acabo de hablar con Fernando Burlando y lamentablemente tengo que decir que Silvina ya no está en este mundo, simplemente eso. Perdón chicos", dijo entre lágrimas la conductora.

Flor, quien compartió muchos trabajos con Silvina a lo largo de su carrera, se levantó de su silla por unos instantes y se retiró del aire unos minutos para recomponerse tras la devastadora noticia que le tocó dar.

"No hay otra palabra para definir a Lotocki, es un hijo de puta que sigue operando, no puedo creer, no sé qué espera la Justicia", lanzó Guido Zaffora minutos antes de que se confirme la triste noticia de la muerte de Silvina Luna.

Ahí, se escuchó que Flor de la V se quiebra en pleno aire. "¿Qué te pasa Flor?", le consultaba Karina Iavícoli al verla tan angustiada.

"No se merece este final Silvina de ninguna manera, me cuesta muchísimo hacer este programa y hablar y ver los mensajes que me llegan", expresó conmovida la conductora.

Y agregó: "Fue una mujer que le costó tanto todo. No saben lo que peleó por imponerse en el medio y trabajó. Es muy triste, difícil y muy fuerte".